*10:04JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ネクステージ、グロバル社などがランクイン

ネクステージ＜3186＞がランクイン（9時36分時点）。一時大幅高。前日取引終了後

に、第1四半期決算を発表している。営業利益は60.24億円（前年同期比2.8倍）。AA

相場（オートオークション相場）は年末にかけて一時的に下落したものの、概ね安

定して推移している。26年11月期営業利益は240億円（前期比22.5％増）予想。イラ

ン情勢悪化によるAA市場への影響は軽微としている。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [4月7日 9:36 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2015＞ iF米710 309003 14185.625 352.75% 0.0009%

＜3271＞ グロバル社 2964600 307273.06 312.53% 0.2676%

＜2016＞ iF米710H 263122 305179.986 298.54% -0.0005%

＜7932＞ ニッピ 48100 118813.8 207.27% 0.008%

＜180A＞ GX超長米 2375540 114426.408 177.35% -0.002%

＜2841＞ iFナス100H 95351 48604.951 141.42% 0.0042%

＜4265＞ IGS 1754700 217462.2 128.68% 0%

＜1473＞ Oneトピクス 32760 59091.278 116.39% 0.0045%

＜206A＞ PRISMBio 737100 50131.04 109.42% 0.0051%

＜7527＞ システムソフト 3818300 91904.26 81.25% 0.0754%

＜7630＞ 壱番屋 576400 230830.54 75.84% -0.0452%

＜3778＞ さくら 5866900 8823984.08 73.39% 0.036%

＜1595＞ NZAMJリート 58188 54748.538 72.83% 0.0051%

＜2846＞ NFダウHE 23103 34480.712 72.38% 0.0057%

＜3681＞ ブイキューブ 7692900 234686.92 69.1% 0.0895%

＜3186＞ ネクステージ 1261700 2096305 66.08% 0.0364%

＜2631＞ MXSナス100 15927 219420.709 62.51% 0.0045%

＜2561＞ iS日国債 28768 46485.931 53.99% -0.0004%

＜1320＞ iF225年1 60999 2146493.568 53.9% 0.0075%

＜8052＞ 椿本興 56600 134264.12 49.89% 0.0186%

<7463> アドウ゛ァンG 51100 33306.72 47.39% 0.0328%

<1346> MXS225 40992 1537186.076 44.53% 0.007%

<3664> WIZE 6254500 109119.16 40.45% 0.0322%

<179A> GX超米H 455260 63431.283 36.23% 0.0062%

<7844> マーベラス 109000 35583.9 33.51% 0.0065%

<6616> トレックスセミ 28000 43089.88 19.33% 0.0555%

<7550> ゼンショーHD 391200 3093479.94 16.67% -0.0302%

<4746> 東計電算 21000 75894.3 14.7% 0.0602%

<8133> エネクス 118900 213549.12 14.63% 0.0004%

<2012> iS米債03 477130 103231.207 13.05% 0.0012%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》