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出来高変化率ランキング（9時台）～ネクステージ、グロバル社などがランクイン

2026年4月7日 10:04

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記事提供元：フィスコ

*10:04JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ネクステージ、グロバル社などがランクイン
ネクステージ＜3186＞がランクイン（9時36分時点）。一時大幅高。前日取引終了後
に、第1四半期決算を発表している。営業利益は60.24億円（前年同期比2.8倍）。AA
相場（オートオークション相場）は年末にかけて一時的に下落したものの、概ね安
定して推移している。26年11月期営業利益は240億円（前期比22.5％増）予想。イラ
ン情勢悪化によるAA市場への影響は軽微としている。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月7日　9:36　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2015＞ iF米710　　　 309003 　14185.625　 352.75% 0.0009%
＜3271＞ グロバル社　　　　　2964600 　307273.06　 312.53% 0.2676%
＜2016＞ iF米710H　　　263122 　305179.986　 298.54% -0.0005%
＜7932＞ ニッピ　　　　　　　48100 　118813.8　 207.27% 0.008%
＜180A＞ GX超長米　　　　　2375540 　114426.408　 177.35% -0.002%
＜2841＞ iFナス100H　　95351 　48604.951　 141.42% 0.0042%
＜4265＞ IGS　　　　　　　1754700 　217462.2　 128.68% 0%
＜1473＞ Oneトピクス　　　32760 　59091.278　 116.39% 0.0045%
＜206A＞ PRISMBio　　737100 　50131.04　 109.42% 0.0051%
＜7527＞ システムソフト　　　3818300 　91904.26　 81.25% 0.0754%
＜7630＞ 壱番屋　　　　　　　576400 　230830.54　 75.84% -0.0452%
＜3778＞ さくら　　　　　　　5866900 　8823984.08　 73.39% 0.036%
＜1595＞ NZAMJリート　　58188 　54748.538　 72.83% 0.0051%
＜2846＞ NFダウHE　　　　23103 　34480.712　 72.38% 0.0057%
＜3681＞ ブイキューブ　　　　7692900 　234686.92　 69.1% 0.0895%
＜3186＞ ネクステージ　　　　1261700 　2096305　 66.08% 0.0364%
＜2631＞ MXSナス100　　15927 　219420.709　 62.51% 0.0045%
＜2561＞ iS日国債　　　　　28768 　46485.931　 53.99% -0.0004%
＜1320＞ iF225年1　　　60999 　2146493.568　 53.9% 0.0075%
＜8052＞ 椿本興　　　　　　　56600 　134264.12　 49.89% 0.0186%
<7463> アドウ゛ァンG　　　51100 　33306.72　 47.39% 0.0328%
<1346> MXS225　　　　40992 　1537186.076　 44.53% 0.007%
<3664> WIZE　　　　　　6254500 　109119.16　 40.45% 0.0322%
<179A> GX超米H　　　　　455260 　63431.283　 36.23% 0.0062%
<7844> マーベラス　　　　　109000 　35583.9　 33.51% 0.0065%
<6616> トレックスセミ　　　28000 　43089.88　 19.33% 0.0555%
<7550> ゼンショーHD　　　391200 　3093479.94　 16.67% -0.0302%
<4746> 東計電算　　　　　　21000 　75894.3　 14.7% 0.0602%
<8133> エネクス　　　　　　118900 　213549.12　 14.63% 0.0004%
<2012> iS米債03　　　　477130 　103231.207　 13.05% 0.0012%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》

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