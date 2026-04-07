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出来高変化率ランキング（9時台）～ネクステージ、グロバル社などがランクイン
*10:04JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ネクステージ、グロバル社などがランクイン
ネクステージ＜3186＞がランクイン（9時36分時点）。一時大幅高。前日取引終了後
に、第1四半期決算を発表している。営業利益は60.24億円（前年同期比2.8倍）。AA
相場（オートオークション相場）は年末にかけて一時的に下落したものの、概ね安
定して推移している。26年11月期営業利益は240億円（前期比22.5％増）予想。イラ
ン情勢悪化によるAA市場への影響は軽微としている。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月7日 9:36 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2015＞ iF米710 309003 14185.625 352.75% 0.0009%
＜3271＞ グロバル社 2964600 307273.06 312.53% 0.2676%
＜2016＞ iF米710H 263122 305179.986 298.54% -0.0005%
＜7932＞ ニッピ 48100 118813.8 207.27% 0.008%
＜180A＞ GX超長米 2375540 114426.408 177.35% -0.002%
＜2841＞ iFナス100H 95351 48604.951 141.42% 0.0042%
＜4265＞ IGS 1754700 217462.2 128.68% 0%
＜1473＞ Oneトピクス 32760 59091.278 116.39% 0.0045%
＜206A＞ PRISMBio 737100 50131.04 109.42% 0.0051%
＜7527＞ システムソフト 3818300 91904.26 81.25% 0.0754%
＜7630＞ 壱番屋 576400 230830.54 75.84% -0.0452%
＜3778＞ さくら 5866900 8823984.08 73.39% 0.036%
＜1595＞ NZAMJリート 58188 54748.538 72.83% 0.0051%
＜2846＞ NFダウHE 23103 34480.712 72.38% 0.0057%
＜3681＞ ブイキューブ 7692900 234686.92 69.1% 0.0895%
＜3186＞ ネクステージ 1261700 2096305 66.08% 0.0364%
＜2631＞ MXSナス100 15927 219420.709 62.51% 0.0045%
＜2561＞ iS日国債 28768 46485.931 53.99% -0.0004%
＜1320＞ iF225年1 60999 2146493.568 53.9% 0.0075%
＜8052＞ 椿本興 56600 134264.12 49.89% 0.0186%
<7463> アドウ゛ァンG 51100 33306.72 47.39% 0.0328%
<1346> MXS225 40992 1537186.076 44.53% 0.007%
<3664> WIZE 6254500 109119.16 40.45% 0.0322%
<179A> GX超米H 455260 63431.283 36.23% 0.0062%
<7844> マーベラス 109000 35583.9 33.51% 0.0065%
<6616> トレックスセミ 28000 43089.88 19.33% 0.0555%
<7550> ゼンショーHD 391200 3093479.94 16.67% -0.0302%
<4746> 東計電算 21000 75894.3 14.7% 0.0602%
<8133> エネクス 118900 213549.12 14.63% 0.0004%
<2012> iS米債03 477130 103231.207 13.05% 0.0012%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》
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