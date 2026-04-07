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イチネンホールディングス 三菱商事アグリサービスおよびエムシー・ファーティコム株式取得に関する株式譲渡契約締結
記事提供元：フィスコ
*09:57JST イチネンホールディングス---三菱商事アグリサービスおよびエムシー・ファーティコム株式取得に関する株式譲渡契約締結
イチネンホールディングス＜9619＞は3日開催の取締役会で、三菱商事アグリサービス（本社：東京都千代田区）およびエムシー・ファーティコム（本社：東京都千代田区）の株式を取得し、子会社化することを決議した。
今回の株式取得に伴い、三菱商事アグリサービスの子会社である愛農（本社：北海道旭川市）、関菱化学（本社：茨城県土浦市）ならびにエムシー・ファーティコムの子会社であるときわ化研（本社：福島県いわき市）、北海道有機（本社：北海道札幌市）およびその他の子会社3社の計7社がイチネンホールディングスの子会社となる予定である。
同社グループは農業関連事業を展開しており、農業関連事業をグループの主力事業のひとつに育て上げるべく、事業規模の更なる拡大並びに収益性の向上に注力している。三菱商事アグリサービスは、肥料原料の輸出入事業および日本全国で肥料製品の卸売事業を展開している。また、エムシー・ファーティコムは、多種多様な肥料を自社で製造・販売している。
同社と三菱商事アグリサービスの資本関係および人的関係に特筆すべき事項はない。取引関係については、同社グループの日東エフシーと三菱商事アグリサービスとの間に、通常の取引関係としての肥料原料等の仕入に関する取引がある。
同社とエムシー・ファーティコムの資本関係および人的関係に特筆すべき事項はない。取引関係については、同社グループの日東エフシーとエムシー・ファーティコムとの間に、通常の取引関係としての肥料製品等の仕入に関する取引がある。《KT》
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