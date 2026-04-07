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「株式」ADR日本株ランキング～やや買い優勢、シカゴは大阪日中比460円高の54000円
*09:08JST 「株式」ADR日本株ランキング～やや買い優勢、シカゴは大阪日中比460円高の54000円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル159.66円換算）で、三井住友トラHD＜8306＞、信越化学工業＜4063＞、SMC＜6273＞などが上昇し、やや買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比460円高の54000円。
米国株式市場は上昇。ダウ平均は165.21ドル高の46669.88ドル、ナスダックは117.16ポイント高の21996.34で取引を終了した。トランプ大統領が明日期限までの合意なければイランのインフラ攻撃を警告したため原油価格の上昇を警戒し、寄り付き後、まちまち。3月ISM非製造業景況指数の低下でダウは伸び悩んだものの、金利の低下に連れ底堅く推移。ナスダックは終日堅調に推移し、終了した。
6日のニューヨーク外為市場でドル・円は159円36銭まで下落後、159円80銭まで上昇し、159円70銭で引けた。3月ISM非製造業景況指数が予想を下回ったため長期金利低下に伴うドル売りが優勢となった。その後、トランプ米大統領が会見でイランとの停戦協定において合意までの期限を再確認、イランの譲歩がなければ発電所などインフラなどの攻撃強化・拡大を警告したため原油価格上昇に伴いドル売りが後退した。ユーロ・ドルは1.1572ドルへ上昇後、1.1533ドルまで反落し、1.1543ドルで引けた。
NY原油先物5月限は続伸（NYMEX原油5月限終値：112.41 ↑0.87）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物5月限は、前営業日比＋0.87ドル（＋0.78％）の112.41ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（6日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4921 216 4.5
9
6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 7185 245 3.5
3
4755 (RKUNY) 楽天 4.88 779 19.2 2.5
3
6988 (NDEKY) ゆうちょ銀行 17.00 2714 65.5 2.4
7
9433 (KDDIY) 関西電力 8.32 2657 55.5 2.1
3
「ADR下落率上位5銘柄」（6日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
2801 (KIKOY) キッコーマン 19.40 1549 -24.5 -1.5
6
7267 (HMC.N) スズキ 42.82 1709 -94 -5.2
1
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 125.34 20012 -428 -2.0
9
8802 (MITEY) 住友不動産 14.00 4470 -83 -1.8
2
■そのたADR（6日）
7203 (TM.N) アイシン精機 13.92 0.00 2222 5.
5
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.54 0.00 5221 9
4
8035 (TOELY) 住友商事 37.78 -0.43 6032 6
9
6758 (SONY.N) TDK 12.83 0.30 2048 27.
5
9432 (NTTYY) KDDI 17.33 0.35 2767 3.
5
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.00 0.00 958 -8.
2
6501 (HTHIY) 日立製作所 29.89 0.02 4772 5
3
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 11.52 0.01 3679 3
1
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 3.90 4921 21
6
4063 (SHECY) 信越化学工業 20.69 0.29 6607 8
4
8001 (ITOCY) 丸紅 372.34 -3.79 5945 5
5
8316 (SMFG.N) みずほFG 8.20 0.04 6546 7
1
8031 (MITSY) 東京エレク 121.42 0.06 38772 40
2
6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 0.00 7185 24
5
4568 (DSNKY) 第一三共 18.05 -0.28 2882 2
4
9433 (KDDIY) 関西電力 8.32 0.17 2657 55.
5
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.76 -0.15 1019 -1000.
5
8766 (TKOMY) 三井不動産 31.40 -0.80 1671 2
1
7267 (HMC.N) スズキ 42.82 -3.79 1709 -9
4
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.16 0.23 6118 2
0
6902 (DNZOY) ファナック 17.34 0.01 5537 4
5
4519 (CHGCY) 中外製薬 27.79 -1.11 8874
9
4661 (OLCLY) オリエンランド 16.78 -0.45 2679 -0.
5
8411 (MFG.N) オリックス 29.80 -0.23 4758 7
7
6367 (DKILY) ダイキン工業 12.29 -0.07 19622 13
7
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.22 -0.52 5818 6
4
7741 (HOCPY) キヤノン 28.21 0.17 4504 1
9
6503 (MIELY) 三菱電機 66.98 1.04 5347 4
7
6981 (MRAAY) 日東電工 19.48 0.15 3110 2
7
7751 (CAJPY) 任天堂 13.91 0.04 8883 3
4
6273 (SMCAY) SMC 19.66 0.14 62778 65
8
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.37 0.04 349 -3.
3
6146 (DSCSY) ディスコ 41.50 1.00 66259 -72
1
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.79 0.11 2202 7.
5
8053 (SSUMY) 三菱商事 34.24 -0.05 5467 6
2
6702 (FJTSY) 富士通 20.49 -0.11 3271 1
6
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 125.34 13.74 20012 -42
8
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.36 -0.11 3308
1
6178 (JPPHY) 日本郵政 11.66 0.22 1861 11.
5
8002 (MARUY) 三井物産 804.99 9.99 6426 6
2
6723 (RNECY) ルネサス 7.18 -0.04 2293 3.
5
6954 (FANUY) 京セラ 15.78 0.35 2519 2
1
8725 (MSADY) 第一生命HD 18.42 -0.27 1470 19.
5
8801 (MTSFY) 三菱地所 28.02 -0.19 4474 2
6
6301 (KMTUY) 小松製作所 40.39 -0.26 6449 7
7
4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.84 0.07 3142
5
6594 (NJDCY) 日本電産 3.38 0.10 2159 -2
5
6857 (ATEYY) シスメックス 8.80 -0.16 1405 -8.
5
4543 (TRUMY) テルモ 13.74 0.09 2194 8.
5
8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.64 0.20 1539 28.
5
（時価総額上位50位、1ドル159.66円換
算）《AN》
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