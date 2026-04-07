東洋ガラス、国内初の酸素燃焼式大型溶融窯が稼働、GHG排出2割削減

■200t/日超の大型窯で国内初、環境配慮型ガラスびん供給体制を構築

東洋製罐グループホールディングス<5901>(東証プライム)の連結子会社東洋ガラスは3月31日、千葉工場(千葉県柏市)において、酸素燃焼方式を導入したガラスびん用大型ガラス溶融窯1基の稼働を開始したと発表した。生産能力200t/日を超える同種設備での同方式導入は国内初(2026年3月時点、同社調べ)であり、持続可能なガラスびん供給体制の確立を狙う。

酸素燃焼方式は空気に代えて高濃度酸素を用いることで、窒素を介さない燃焼を実現し、ガラスへの伝熱効率を高める技術である。これにより従来の生産量を維持しつつ、溶融窯1基あたりの温室効果ガス(GHG)排出量を従来比約2割削減する。また蓄熱用レンガを用いる蓄熱室が不要となり、設備のスリム化による省資源化と、製造プロセスの低炭素化を同時に推進する。

同取り組みは、エネルギー多消費型であるガラスびん産業の課題解決に向け、2024年5月に最重要施策として始動し、約2年間の準備期間を経て本格稼働に至った。今後は本設備を起点に最新技術の導入を進め、製品ライフサイクル全体での環境負荷低減を追求する方針で、顧客の脱炭素経営への貢献と業界全体の脱炭素化を牽引するモデルケースとなることを目指す。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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