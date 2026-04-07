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前日に動いた銘柄 part2 AIメカテック、 明海グループ、HPCシステムズなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 AIメカテック、 明海グループ、HPCシステムズなど
銘柄名<コード>6日終値⇒前日比
アステリア＜3853＞ 1411 -167
スペースX上場申請手掛かりに直近で大幅上昇。
イーレックス＜9517＞ 1008 -62
再生エネ関連として足元で強い動き目立ったが。
KLab＜3656＞ 316 -24
gumiと新作アプリを共同開発と伝わっているが。
T＆DHD＜8795＞ 3874 -278
先週末に新グループ長期ビジョンを策定。
マルマエ＜6264＞ 1519 -90
上半期大幅増益決算も出尽くし感が先行。
霞ヶ関キャピタル＜3498＞ 6320 -420
上半期好決算評価の動きにも一巡感。
東洋エンジニアリング＜6330＞ 2198 -121
年初来安値更新で見切り売り優勢。
旭ダイヤモンド工業＜6140＞ 1155 -48
人工ダイヤ関連として2月以降買われた反動が続く。
中国電力＜9504＞ 997 -27
6日は電力株が全面安の流れとなり。
Olympicグループ＜8289＞ 719 +100
パン・パシが株式交換で完全子会社化。
アサヒエイト＜5341＞ 272 +53
希ガス貿易事業に向けた協業の検討開始を引き続き材料視。
巴川コーポ＜3878＞ 901 +122
PBR水準の割安感などに関心も。
AIメカテック＜6227＞ 5930 +550
半導体関連株上昇に連れ高へ。
ダイトーケミックス＜4366＞ 416 +35
半導体関連の割安株としてはやされる。
明海グループ＜9115＞ 1352 +152
調整一巡感からの自律反発。
アルバイトタイムス＜2341＞ 216 +16
収益予想の上方修正を好材料視。
オンコリス＜4588＞ 2317 +51
OBP-301の適合性書面調査とGCP実地調査で「適合」と発表。
エクスモーション＜4394＞ 853 +66
第1四半期営業利益54.9％増。1対2の株式分割も発表。
HPCシステムズ＜6597＞ 3000 +402
138億円の大口受注手掛かりに前週末まで2日連続ストップ高。
6日は売り買い交錯で荒い値動き。
インフォメティス＜281A＞ 595 +78
前週末ストップ高の余勢を駆って上伸。
POPER<5134> 627 -25
前週末ストップ高の反動安。
パワーエックス<485A> 5990 +190
上場来高値更新し先高期待高まる。
ビーマップ<4316> 161 -31
前週末まで9日続落の売り地合い継続。
リアルゲイト<5532> 3000 +116
25日線明確に上回り先高期待高まる。
ステラファーマ<4888> 580 -7
25日線下回り手仕舞い売り継続。
ユニネク<3566> 692 -8
3月の売上高25.6％増。2月の20.7％増から伸び率拡大。上値は重い。《CS》
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