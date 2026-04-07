*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 AIメカテック、 明海グループ、HPCシステムズなど

銘柄名<コード>6日終値⇒前日比

アステリア＜3853＞ 1411 -167

スペースX上場申請手掛かりに直近で大幅上昇。

イーレックス＜9517＞ 1008 -62

再生エネ関連として足元で強い動き目立ったが。

KLab＜3656＞ 316 -24

gumiと新作アプリを共同開発と伝わっているが。

T＆DHD＜8795＞ 3874 -278

先週末に新グループ長期ビジョンを策定。

マルマエ＜6264＞ 1519 -90

上半期大幅増益決算も出尽くし感が先行。

霞ヶ関キャピタル＜3498＞ 6320 -420

上半期好決算評価の動きにも一巡感。

東洋エンジニアリング＜6330＞ 2198 -121

年初来安値更新で見切り売り優勢。

旭ダイヤモンド工業＜6140＞ 1155 -48

人工ダイヤ関連として2月以降買われた反動が続く。

中国電力＜9504＞ 997 -27

6日は電力株が全面安の流れとなり。

Olympicグループ＜8289＞ 719 +100

パン・パシが株式交換で完全子会社化。

アサヒエイト＜5341＞ 272 +53

希ガス貿易事業に向けた協業の検討開始を引き続き材料視。

巴川コーポ＜3878＞ 901 +122

PBR水準の割安感などに関心も。

AIメカテック＜6227＞ 5930 +550

半導体関連株上昇に連れ高へ。

ダイトーケミックス＜4366＞ 416 +35

半導体関連の割安株としてはやされる。

明海グループ＜9115＞ 1352 +152

調整一巡感からの自律反発。

アルバイトタイムス＜2341＞ 216 +16

収益予想の上方修正を好材料視。

オンコリス＜4588＞ 2317 +51

OBP-301の適合性書面調査とGCP実地調査で「適合」と発表。

エクスモーション＜4394＞ 853 +66

第1四半期営業利益54.9％増。1対2の株式分割も発表。

HPCシステムズ＜6597＞ 3000 +402

138億円の大口受注手掛かりに前週末まで2日連続ストップ高。

6日は売り買い交錯で荒い値動き。

インフォメティス＜281A＞ 595 +78

前週末ストップ高の余勢を駆って上伸。

POPER<5134> 627 -25

前週末ストップ高の反動安。

パワーエックス<485A> 5990 +190

上場来高値更新し先高期待高まる。

ビーマップ<4316> 161 -31

前週末まで9日続落の売り地合い継続。

リアルゲイト<5532> 3000 +116

25日線明確に上回り先高期待高まる。

ステラファーマ<4888> 580 -7

25日線下回り手仕舞い売り継続。

ユニネク<3566> 692 -8

3月の売上高25.6％増。2月の20.7％増から伸び率拡大。上値は重い。《CS》