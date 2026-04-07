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前日に動いた銘柄 part1さくらインターネット、放電精密、古河電気工業など
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1さくらインターネット、放電精密、古河電気工業など
銘柄名<コード>6日終値⇒前日比
瑞光＜6279＞ 946 +26
営業利益は前期黒字化・今期10.9倍予想。
放電精密＜6469＞ 3580 +225
26年2月期業績と配当見込みを上方修正。
ケイティケイ＜3035＞ 739 +58
上期営業利益48.7％増。
トーセイ＜8923＞ 1662 +79
第1四半期営業利益25.8％増。
トーカイ＜9729＞ 2631 +100
26年3月期業績見込みを上方修正。
ミタチ＜3321＞ 1915 -81
第3四半期累計の営業利益35.1％増。上期の66.1％増から増益率縮小。
さくらインターネット＜3778＞ 3470 +503
マイクロソフトとの協業を引き続き材料視。
ローツェ＜6323＞ 2802.5 +103.5
決算発表の接近なども手掛かり材料に。
GMOインターネット＜4784＞ 798 +65
さくらインタの急伸も思惑誘う格好か。
ライフドリンク カンパニー＜2585＞ 1521 +121
アイリスオーヤマの株式取得が続く。
日本トムソン＜6480＞ 957 +58
バリュー系半導体銘柄として短期資金が関心。
イビデン＜4062＞ 8554 +344
地合い改善に伴う半導体株高で。
日本マイクロニクス＜6871＞ 10620 +500
半導体関連の一角が上昇率上位に。
古河電気工業＜5801＞ 37300 +1500
ブラックロックが5％超の大株主に。
ラサ工業＜4022＞ 1625 +92
6日は半導体株高の流れに乗る形。
住友電気工業＜5802＞ 9542 +142
半導体・AI関連の主力処が強い動き。
レゾナック＜4004＞ 11845 +545
半導体株上昇で追随買い。
日本コークス工業＜3315＞ 119 +3
石炭関連として関心が続く。
沖電気工業＜6703＞ 2943 +170
防衛関連の一角として見直しも。
エイチワン＜5989＞ 1351 +89
PER水準などの割安感是正の動きが続く。
レーザーテック<6920> 37460 +1600
大手半導体株は総じて強い動きとなり。
太陽誘電<6976> 4549 +189
先週末にはJPモルガン証券が投資判断を格上げ。
Appier Group<4180> 856 +39
ブラックロックが大株主に浮上で。
電通グループ<4324> 2846 +89
CLSA証券では投資判断を格上げ。
ARCHION<543A> 475 -44
短期的な過熱警戒感も強まって利食い売り優勢。《CS》
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