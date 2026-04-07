*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1さくらインターネット、放電精密、古河電気工業など

銘柄名<コード>6日終値⇒前日比

瑞光＜6279＞ 946 +26

営業利益は前期黒字化・今期10.9倍予想。

放電精密＜6469＞ 3580 +225

26年2月期業績と配当見込みを上方修正。

ケイティケイ＜3035＞ 739 +58

上期営業利益48.7％増。

トーセイ＜8923＞ 1662 +79

第1四半期営業利益25.8％増。

トーカイ＜9729＞ 2631 +100

26年3月期業績見込みを上方修正。

ミタチ＜3321＞ 1915 -81

第3四半期累計の営業利益35.1％増。上期の66.1％増から増益率縮小。

さくらインターネット＜3778＞ 3470 +503

マイクロソフトとの協業を引き続き材料視。

ローツェ＜6323＞ 2802.5 +103.5

決算発表の接近なども手掛かり材料に。

GMOインターネット＜4784＞ 798 +65

さくらインタの急伸も思惑誘う格好か。

ライフドリンク カンパニー＜2585＞ 1521 +121

アイリスオーヤマの株式取得が続く。

日本トムソン＜6480＞ 957 +58

バリュー系半導体銘柄として短期資金が関心。

イビデン＜4062＞ 8554 +344

地合い改善に伴う半導体株高で。

日本マイクロニクス＜6871＞ 10620 +500

半導体関連の一角が上昇率上位に。

古河電気工業＜5801＞ 37300 +1500

ブラックロックが5％超の大株主に。

ラサ工業＜4022＞ 1625 +92

6日は半導体株高の流れに乗る形。

住友電気工業＜5802＞ 9542 +142

半導体・AI関連の主力処が強い動き。

レゾナック＜4004＞ 11845 +545

半導体株上昇で追随買い。

日本コークス工業＜3315＞ 119 +3

石炭関連として関心が続く。

沖電気工業＜6703＞ 2943 +170

防衛関連の一角として見直しも。

エイチワン＜5989＞ 1351 +89

PER水準などの割安感是正の動きが続く。

レーザーテック<6920> 37460 +1600

大手半導体株は総じて強い動きとなり。

太陽誘電<6976> 4549 +189

先週末にはJPモルガン証券が投資判断を格上げ。

Appier Group<4180> 856 +39

ブラックロックが大株主に浮上で。

電通グループ<4324> 2846 +89

CLSA証券では投資判断を格上げ。

ARCHION<543A> 475 -44

短期的な過熱警戒感も強まって利食い売り優勢。《CS》