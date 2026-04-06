*18:01JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は続伸、アドバンテとファーストリテの2銘柄で約157円押し上げ

6日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり110銘柄、値下がり114銘柄、変わらず1銘柄となった。

前週末3日の米国市場は、グッドフライデー（聖金曜日）の祝日で休場だった。本日の日経平均は続伸でスタートした。その後は買い優勢の展開が続いて、寄り付き後も上げ幅を広げる展開となった。トランプ大統領はSNSに「火曜日、東部時間午後8時」と投稿しており、停戦交渉がまとまらなければ日本時間で8日午前9時に攻撃を行うとみられている。その一方、米メディアのインタビューで「合意が成立する可能性が高い」とも発言していると伝わっている他、商船三井系のタンカーがホルムズ海峡を通過したことが伝わるなど、不透明感は残りつつもやや先行き期待が先行した。ただ、後場は上値の重い展開となった。

大引けの日経平均は前営業日比290.19円高の53413.68円となった。東証プライム市場の売買高は16億5111万株、売買代金は5兆2740億円だった。業種別では、海運業、非鉄金属、精密機器などが上昇した一方で、鉱業、電気・ガス業、空運業などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は60.1％、対して値下がり銘柄は35.5％となっている。

値上がり寄与トップはアドバンテ＜6857＞、同2位はファーストリテ＜9983＞となり、2銘柄で日経平均を約157円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップはレゾナック＜4004＞で4.82％高、同2位はレーザーテック＜6920＞で4.46％高だった。

一方、値下がり寄与トップはダイキン＜6367＞、同2位は豊田通商＜8015＞となり、2銘柄で日経平均を約17円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップはARCHION＜543A＞で8.48％安、同2位はT＆DHD＜8795＞で6.70％安だった。



*15:30現在



日経平均株価 53413.68(+290.19)

値上がり銘柄数 110(寄与度+426.15)

値下がり銘柄数 114(寄与度-135.96)

変わらず銘柄数 1

○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 21930 375 90.51

＜9983＞ ファーストリテ 65130 830 66.78

＜9984＞ ソフトバンクG 3648 39 31.38

＜4062＞ イビデン 8554 344 23.06

＜285A＞ キオクシアHD 22800 950 22.29

＜6920＞ レーザーテック 37460 1600 21.45

＜4063＞ 信越化 6523 73 12.24

＜6146＞ ディスコ 66980 1330 8.92

＜4519＞ 中外製薬 8865 86 8.65

＜7453＞ 良品計画 3583 112 7.51

＜9433＞ KDDI 2763.5 18.5 7.44

＜7741＞ HOYA 27960 385 6.45

＜6976＞ 太陽誘電 4549 189 6.34

＜6971＞ 京セラ 2498 19.5 5.23

＜5801＞ 古河電気工業 37300 1500 5.03

<5802> 住友電気工業 9542 142 4.76

<6762> TDK 2020.5 9 4.53

<7974> 任天堂 8849 113 3.79

<4523> エーザイ 5139 112 3.75

<4503> アステラス製薬 2607.5 20.5 3.44



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6367＞ ダイキン工業 19485 -280 -9.39

＜8015＞ 豊田通商 6005 -76 -7.64

<8058> 三菱商事 5405 -70 -7.04

<6758> ソニーG 3292 -32 -5.36

<8035> 東エレク 38370 -50 -5.03

<8801> 三井不動産 1650 -42.5 -4.27

<6954> ファナック 5492 -25 -4.19

<6301> 小松製作所 6372 -121 -4.06

<7269> スズキ 1803 -29.5 -3.96

<7735> SCREEN 9050 -142 -3.81

<8001> 伊藤忠商事 2019.5 -22.5 -3.77

<8002> 丸紅 5890 -98 -3.29

<5803> フジクラ 4600 -16 -3.22

<6501> 日立製作所 4719 -92 -3.08

<4452> 花王 6056 -84 -2.82

<8053> 住友商事 5963 -72 -2.41

<7013> IHI 3301 -99 -2.32

<7011> 三菱重工業 4735 -68 -2.28

<1605> INPEX 4512 -163 -2.19

<6305> 日立建機 5379 -64 -2.15《AK》