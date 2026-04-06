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日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は続伸、アドバンテとファーストリテの2銘柄で約157円押し上げ

2026年4月6日 18:01

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記事提供元：フィスコ

*18:01JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は続伸、アドバンテとファーストリテの2銘柄で約157円押し上げ
6日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり110銘柄、値下がり114銘柄、変わらず1銘柄となった。

前週末3日の米国市場は、グッドフライデー（聖金曜日）の祝日で休場だった。本日の日経平均は続伸でスタートした。その後は買い優勢の展開が続いて、寄り付き後も上げ幅を広げる展開となった。トランプ大統領はSNSに「火曜日、東部時間午後8時」と投稿しており、停戦交渉がまとまらなければ日本時間で8日午前9時に攻撃を行うとみられている。その一方、米メディアのインタビューで「合意が成立する可能性が高い」とも発言していると伝わっている他、商船三井系のタンカーがホルムズ海峡を通過したことが伝わるなど、不透明感は残りつつもやや先行き期待が先行した。ただ、後場は上値の重い展開となった。

大引けの日経平均は前営業日比290.19円高の53413.68円となった。東証プライム市場の売買高は16億5111万株、売買代金は5兆2740億円だった。業種別では、海運業、非鉄金属、精密機器などが上昇した一方で、鉱業、電気・ガス業、空運業などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は60.1％、対して値下がり銘柄は35.5％となっている。

値上がり寄与トップはアドバンテ＜6857＞、同2位はファーストリテ＜9983＞となり、2銘柄で日経平均を約157円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップはレゾナック＜4004＞で4.82％高、同2位はレーザーテック＜6920＞で4.46％高だった。

一方、値下がり寄与トップはダイキン＜6367＞、同2位は豊田通商＜8015＞となり、2銘柄で日経平均を約17円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップはARCHION＜543A＞で8.48％安、同2位はT＆DHD＜8795＞で6.70％安だった。


*15:30現在


日経平均株価　　53413.68(+290.19)

値上がり銘柄数　110(寄与度+426.15)
値下がり銘柄数　114(寄与度-135.96)
変わらず銘柄数　1

○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 21930　　 375　 90.51
＜9983＞　ファーストリテ　　　 65130　　 830　 66.78
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 3648　　　39　 31.38
＜4062＞　イビデン　　　　　　　8554　　 344　 23.06
＜285A＞　キオクシアHD　　　　 22800　　 950　 22.29
＜6920＞　レーザーテック　　　 37460　　1600　 21.45
＜4063＞　信越化　　　　　　　　6523　　　73　 12.24
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 66980　　1330　　8.92
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　8865　　　86　　8.65
＜7453＞　良品計画　　　　　　　3583　　 112　　7.51
＜9433＞　KDDI　　　　　　2763.5　　18.5　　7.44
＜7741＞　HOYA　　　　　　 27960　　 385　　6.45
＜6976＞　太陽誘電　　　　　　　4549　　 189　　6.34
＜6971＞　京セラ　　　　　　　　2498　　19.5　　5.23
＜5801＞　古河電気工業　　　　 37300　　1500　　5.03
<5802>　住友電気工業　　　　　9542　　 142　　4.76
<6762>　TDK　　　　　　　2020.5　　　 9　　4.53
<7974>　任天堂　　　　　　　　8849　　 113　　3.79
<4523>　エーザイ　　　　　　　5139　　 112　　3.75
<4503>　アステラス製薬　　　2607.5　　20.5　　3.44


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6367＞　ダイキン工業　　　　 19485　　-280　 -9.39
＜8015＞　豊田通商　　　　　　　6005　　 -76　 -7.64
<8058>　三菱商事　　　　　　　5405　　 -70　 -7.04
<6758>　ソニーG　　　　　　　 3292　　 -32　 -5.36
<8035>　東エレク　　　　　　 38370　　 -50　 -5.03
<8801>　三井不動産　　　　　　1650　 -42.5　 -4.27
<6954>　ファナック　　　　　　5492　　 -25　 -4.19
<6301>　小松製作所　　　　　　6372　　-121　 -4.06
<7269>　スズキ　　　　　　　　1803　 -29.5　 -3.96
<7735>　SCREEN　　　　　 9050　　-142　 -3.81
<8001>　伊藤忠商事　　　　　2019.5　 -22.5　 -3.77
<8002>　丸紅　　　　　　　　　5890　　 -98　 -3.29
<5803>　フジクラ　　　　　　　4600　　 -16　 -3.22
<6501>　日立製作所　　　　　　4719　　 -92　 -3.08
<4452>　花王　　　　　　　　　6056　　 -84　 -2.82
<8053>　住友商事　　　　　　　5963　　 -72　 -2.41
<7013>　IHI　　　　　　　　3301　　 -99　 -2.32
<7011>　三菱重工業　　　　　　4735　　 -68　 -2.28
<1605>　INPEX　　　　　　4512　　-163　 -2.19
<6305>　日立建機　　　　　　　5379　　 -64　 -2.15《AK》

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