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東証グロ－ス指数は続伸、後場は様子見ムードに
*16:49JST 東証グロ－ス指数は続伸、後場は様子見ムードに
東証グロース市場指数 961.36 +9.41／出来高 3億770万株／売買代金 1453億円東証グロース市場250指数 740.69 +7.53／出来高 7832万株／売買代金 970億円
本日のグロース市場では、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって続伸。値上がり銘柄数は347、値下がり銘柄数は196、変わらずは45。
3日の米国市場は、グッドフライデー（聖金曜日）の祝日で休場だった。
手がかり材料に欠けるなか、東証グロース市場指数は上昇してスタート。その後も概ね堅調な推移が継続し、後場には968.15ptまで上げ幅を拡大した。ただ、後場中頃以降は日経平均が伸び悩んだこともあって、上げ幅をじりじりと縮める展開だった。トランプ大統領が日本時間7日午前2時に記者会見を開くことも予定されており、内容を見極めたいとのムードが強かったようだ。
個別では、22.86％高となったFIXER＜5129＞が上昇率トップに。売買代金上位銘柄では、パワーエックス＜485A＞、リファインバースG＜7375＞などが上昇。その他値上がり率上位銘柄では、IGS＜4265＞、VALUENEX＜4422＞、HPCシステムズ＜6597＞などがランクイン。
一方、16.15％安となったビーマップ＜4316＞が下落率トップに。売買代金上位銘柄では、クリングルファーマ＜4884＞、ステラファーマ＜4888＞などが下落。その他値下がり率上位銘柄では、WTOKYO＜9159＞、LOIVE＜352A＞、アスタリスク＜6522＞などがランクイン。
なお、東証グロース市場Core指数の構成銘柄では、GENDA＜9166＞やMTG＜7806＞などが下落した反面、サンバイオ＜4592＞やTKP＜3479＞などが上昇した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 5129|ＦＩＸＥＲ | 430| 80| 22.86|
2| 4265|ＩＧＳ | 465| 80| 20.78|
3| 7375|リファインバスＧ | 1829| 299| 19.54|
4| 4422|ＶＡＬＵＥＮＥＸ | 641| 100| 18.48|
5| 6597|ＨＰＣシス | 3000| 402| 15.47|
6| 281A|インフォメティス | 595| 78| 15.09|
7| 194A|ＷＯＬＶＥＳ | 1776| 176| 11.00|
8| 153A|カウリス | 1409| 134| 10.51|
9| 3900|クラウドＷ | 672| 60| 9.80|
10| 4394|エクスモーション | 853| 66| 8.39|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4316|ビーマップ | 161| -31| -16.15|
2| 9159|ＷＴＯＫＹＯ | 2290| -383| -14.33|
3| 4884|クリングル | 448| -63| -12.33|
4| 352A|ＬＯＩＶＥ | 540| -58| -9.70|
5| 6522|アスタリスク | 1052| -98| -8.52|
6| 6085|アキテクツＳＪ | 2623| -181| -6.46|
7| 3542|ＶＥＧＡ | 1686| -102| -5.70|
8| 3185|夢展望 | 215| -10| -4.44|
9| 7806|ＭＴＧ | 6120| -260| -4.08|
10| 241A|ＲＯＸＸ | 520| -22| -4.06|《FA》
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