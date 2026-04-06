*15:43JST 新興市場銘柄ダイジェスト:オンコリスとエクスモーションが急騰

＜414A＞ オーバーラップ 997 +12

続伸。3日の取引終了後に、東京証券取引所から新たに貸借銘柄に選定されたことを発表した。選定日は26年4月6日で、同日の売買分から実施される。同社株式は、東京証券取引所グロース市場の制度信用銘柄に選定されているが、今回の貸借銘柄への選定は、同社株式の流動性および需給関係の向上を促進し、売買の活性化と公正な株価形成に資するものと考えているとしている。

＜7112＞ キューブ 783 +3

もみ合い。3日の取引終了後に、堅調な26年3月度直営店月次売上速報を発表した。26年3月は26年春夏シーズンの新商品が引き続き好調に推移した。また、3月末に公開したブランドアンバサダーによる新CMを軸とした各種プロモーションの効果もあり、全社売上高(実店舗＋EC)は前年同月比110.5%となり、引き続き堅調な成長を維持している。今後も、さらなる事業拡大とブランド価値の向上を目指していくとしている。

＜2438＞ アスカネット 376 +2

もみ合い。cizucuと資本業務提携を行い、「photo poster project」におけるポスター等の印刷やcizucuが有するクリエーターコミュニティに対するマイブックなどフォトブック・フォトグッズの提供などによって、cizucuの成長をサポートしていく。また、cizucuのコミュニティマーケティングノウハウや写真関連アプリ・サービス開発の知見を同社のビジネスに活かしていく。26年4月10日付でcizucuが発行するJ-KISS型新株引受権を3千万円で引き受ける予定。

＜4588＞ オンコリス 2317 +51

急騰。製造販売承認申請を行ったOBP-301に関して、申請後に適合性書面調査及びGCP実地調査を受け、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)から『適合』との結果通知書を受領したことを発表した。両調査の結果が『適合』と判断されたことで、OBP-301の原資料から承認申請資料までの信頼性が保証された。食道がんを対象とする世界初の腫瘍溶解アデノウイルスとしてOBP-301の製造販売承認を厚生労働大臣から得られた後に、26年12月期から販売を開始する計画としている。

＜4394＞ エクスモーション 853 +66

急騰、年初来高値更新。26年11月期第1四半期の売上高は3.58億円(前年同期比4.5%増)、経常利益は0.58億円(同56.1%増)と増収増益だった。コンサルティング事業は従来の自動車業界の顧客からの継続案件だけでなく、他の産業分野からの新規顧客案件の獲得が進んだ。また、生成AIの活用を前提とした開発環境の変化を牽引すべく新たなコンサルティング支援の形態での契約も獲得した。併せて、5月31日を基準日として1株につき2株の割合をもって株式分割を実施することや、増配も発表した。

＜3566＞ ユニネク 692 -8

下落。3日の取引終了後に、26年12月期3月度月次業績速報を発表し、好材料視されている。3月は寒暖の変化を繰り返しながらも、月間を通じて気温が緩やかに上昇したことで、冬物商材の需要が落ち着きを見せ、春夏商材への切り替えが進展した。ポロシャツ等の軽装商材の販売が堅調に推移したことに加え、先月に引き続きファン付き作業服の需要が拡大し、売上を牽引した。これらの結果、売上高は前年同月比125.6%となった。《AT》