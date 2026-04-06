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出来高変化率ランキング（14時台）～瑞光、HPCシステムスなどがランクイン

2026年4月6日 14:41

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記事提供元：フィスコ

*14:41JST 出来高変化率ランキング（14時台）～瑞光、HPCシステムスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月6日　14:13　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6597＞ HPCシステムス　 3019500 　64423.4　 384.54% 0.2066%
＜4366＞ ダイトーケミ　　　　615000 　26099.06　 270.07% 0.1023%
＜6835＞ アライドHD　　　　3943100 　117260.16　 250.09% -0.0299%
＜9622＞ スペース　　　　　　205600 　84873.64　 196.21% -0.0006%
＜2656＞ ベクターHD　　　　7704900 　282515.86　 192.38% 0.0533%
＜381A＞ iF米債35　　　　123265 　46447.544　 175.96% 0%
＜7229＞ ユタカ技研　　　　　14500 　8703.8　 159.93% 0%
＜4265＞ IGS　　　　　　　986600 　120976.66　 151.3% 0.1558%
＜4784＞ GMOインター　　　1247500 　243094.2　 139.67% 0.0723%
＜6882＞ 三社電機　　　　　　163200 　57763.64　 136.57% 0.0628%
＜281A＞ インフォメティス　　4660500 　925949.64　 131% 0.1934%
＜6279＞ 瑞光　　　　　　　　200200 　61445.78　 121.45% 0.025%
＜4075＞ ブレインズ　　　　　210600 　90516.7　 115.94% 0.028%
＜6469＞ 放電精密　　　　　　344400 　391738.2　 115.47% 0.0774%
＜8923＞ トーセイ　　　　　　773400 　416526.78　 114.02% 0.0322%
＜4344＞ ソースネクスト　　　2032500 　87292.74　 107.14% 0%
＜3647＞ アスリナ　　　　　　746100 　41867.58　 106.45% 0.0638%
＜9287＞ JIF　　　　　　　2604 　59190.7　 105.91% 0.0015%
＜2846＞ NFダウHE　　　　30832 　30389.161　 101.8% -0.0017%
＜4570＞ 免疫生物　　　　　　267600 　135139.86　 101.52% 0.0792%
<3664> WIZE　　　　　　6348100 　66777.58　 100.1% 0%
<5989> エイチワン　　　　　609500 　347302.9　 98.07% 0.0689%
<1397> SMDAM225　　6541 　185488.784　 97.98% 0.0116%
<2338> クオンタムS　　　　1126800 　60019.28　 92.92% 0.1196%
<7836> アビックス　　　　　196300 　7828.42　 92.86% 0.0352%
<2556> OneJリート　　　127240 　106162.527　 89.07% 0.0094%
<1474> OneJP400　　1200 　17956.65　 87.55% 0.0059%
<8217> オークワ　　　　　　239200 　85836.6　 87.05% -0.017%
<354A> iF高配50　　　　93235 　102519.26　 86.57% -0.0097%
<6696> トラースOP　　　　546700 　76932.68　 82.33% 0.0454%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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