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出来高変化率ランキング（14時台）～瑞光、HPCシステムスなどがランクイン
*14:41JST 出来高変化率ランキング（14時台）～瑞光、HPCシステムスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月6日 14:13 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜6597＞ HPCシステムス 3019500 64423.4 384.54% 0.2066%
＜4366＞ ダイトーケミ 615000 26099.06 270.07% 0.1023%
＜6835＞ アライドHD 3943100 117260.16 250.09% -0.0299%
＜9622＞ スペース 205600 84873.64 196.21% -0.0006%
＜2656＞ ベクターHD 7704900 282515.86 192.38% 0.0533%
＜381A＞ iF米債35 123265 46447.544 175.96% 0%
＜7229＞ ユタカ技研 14500 8703.8 159.93% 0%
＜4265＞ IGS 986600 120976.66 151.3% 0.1558%
＜4784＞ GMOインター 1247500 243094.2 139.67% 0.0723%
＜6882＞ 三社電機 163200 57763.64 136.57% 0.0628%
＜281A＞ インフォメティス 4660500 925949.64 131% 0.1934%
＜6279＞ 瑞光 200200 61445.78 121.45% 0.025%
＜4075＞ ブレインズ 210600 90516.7 115.94% 0.028%
＜6469＞ 放電精密 344400 391738.2 115.47% 0.0774%
＜8923＞ トーセイ 773400 416526.78 114.02% 0.0322%
＜4344＞ ソースネクスト 2032500 87292.74 107.14% 0%
＜3647＞ アスリナ 746100 41867.58 106.45% 0.0638%
＜9287＞ JIF 2604 59190.7 105.91% 0.0015%
＜2846＞ NFダウHE 30832 30389.161 101.8% -0.0017%
＜4570＞ 免疫生物 267600 135139.86 101.52% 0.0792%
<3664> WIZE 6348100 66777.58 100.1% 0%
<5989> エイチワン 609500 347302.9 98.07% 0.0689%
<1397> SMDAM225 6541 185488.784 97.98% 0.0116%
<2338> クオンタムS 1126800 60019.28 92.92% 0.1196%
<7836> アビックス 196300 7828.42 92.86% 0.0352%
<2556> OneJリート 127240 106162.527 89.07% 0.0094%
<1474> OneJP400 1200 17956.65 87.55% 0.0059%
<8217> オークワ 239200 85836.6 87.05% -0.017%
<354A> iF高配50 93235 102519.26 86.57% -0.0097%
<6696> トラースOP 546700 76932.68 82.33% 0.0454%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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