*13:41JST TalentX---人的資本可視化指針改訂に対応した採用課題と解決策レポート

TalentX＜330A＞は3日、2026年3月に改訂された「人的資本可視化指針」および有価証券報告書への開示義務化を見据えた最新レポート「なぜ今採用の「資産化」なのか - 人的資本可視化指針が企業に突きつける課題と解決策」を発表した。

同レポートでは、改訂された「人的資本可視化指針」を基に、人的資本経営の実践が求められる中で、多くの企業が直面する外部依存・掛け捨て型採用の構造的課題を示し、経営戦略と連動した人材戦略の構築方法を解説している。

また、「採用の資産化」をテーマに、経営戦略と人材戦略の論理的なストーリーの必要性や、2026年3月期改訂により新たに開示が求められる平均年間給与の前年比増減率や従業員給与決定方針、戦略連動の記述強化の影響について整理している。加えて、労働供給制約下での人材獲得難、データの未活用、採用ブランドの発信力不足という3つの構造課題を提示し、外部エージェントに依存する採用から自社タレントプールを活用する採用への転換を示している。さらに、「採用・異動・離職」「組織文化」「生産性」「労働力・ダイバーシティ」の4分野におけるKPIと施策をまとめている。《KT》