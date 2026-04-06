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日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅続伸、アドバンテと東エレクの2銘柄で約276円押し上げ

2026年4月6日 12:22

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記事提供元：フィスコ

*12:22JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅続伸、アドバンテと東エレクの2銘柄で約276円押し上げ
6日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり176銘柄、値下がり47銘柄、変わらず2銘柄となった。

日経平均は大幅続伸。878.15円高の54001.64円（出来高概算7億9526万株）で前場の取引を終えている。前週末3日の米国市場は、グッドフライデー（聖金曜日）の祝日で休場だった。日経225先物（6月限）はナイトセッションで53070円まで売られる場面もみられたが、最終的には日中比70円高の53270円で終えた。4月6日の日経平均は前営業日比82.44円高の53205.93円と続伸でスタートした。買い優勢の展開が続いて、寄り付き後も上げ幅を広げる展開となった。トランプ大統領はSNSに「火曜日、東部時間午後8時」と投稿しており、停戦交渉がまとまらなければ日本時間で8日午前9時に攻撃を行うとみられている。その一方、米メディアのインタビューで「合意が成立する可能性が高い」とも発言していると伝わっている他、商船三井系のタンカーがホルムズ海峡を通過したことが伝わるなど、不透明感は残りつつもやや先行き期待が先行した。

値上がり寄与トップはアドバンテ＜6857＞、同2位は東エレク＜8035＞となり、2銘柄で日経平均を約276円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップはイビデン＜4062＞で6.26％高、同2位は古河電工＜5801＞で5.50％高だった。

一方、値下がり寄与トップはソニーG＜6758＞、同2位は三菱商事＜8058＞となり、2銘柄で日経平均を約4円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップはARCHION＜543A＞で8.86％安、同2位はT＆DHD＜8795＞で6.31％安だった。


*11:30現在


日経平均株価　　54001.64(+878.15)

値上がり銘柄数　176(寄与度+905.91)
値下がり銘柄数　47(寄与度-27.76)
変わらず銘柄数　2

○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 22370　　 815　196.71
＜8035＞　東エレク　　　　　　 39210　　 790　 79.45
＜9983＞　ファーストリテ　　　 65220　　 920　 74.02
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 3689　　　80　 64.36
＜4062＞　イビデン　　　　　　　8724　　 514　 34.46
＜6762＞　TDK　　　　　　　　2064　　52.5　 26.40
＜4063＞　信越化　　　　　　　　6595　　 145　 24.30
＜6920＞　レーザーテック　　　 37650　　1790　 24.00
＜5803＞　フジクラ　　　　　　　4726　　 110　 22.12
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　8977　　 198　 19.91
＜5802＞　住友電気工業　　　　　9898　　 498　 16.69
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 67820　　2170　 14.55
＜7741＞　HOYA　　　　　　 28415　　 840　 14.08
＜285A＞　キオクシアHD　　　　 22425　　 575　 13.49
＜9433＞　KDDI　　　　　　2776.5　　31.5　 12.67
<6971>　京セラ　　　　　　　2525.5　　　47　 12.60
<7735>　SCREEN　　　　　 9527　　 335　　8.98
<6098>　リクルートHD　　　　　7021　　　79　　7.94
<6981>　村田製作所　　　　　　3879　　　90　　7.24
<6988>　日東電工　　　　　　　3130　　　42　　7.04


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6758＞　ソニーG　　　　　　　 3310　　 -14　 -2.35
＜8058＞　三菱商事　　　　　　　5454　　 -21　 -2.11
<6367>　ダイキン工業　　　　 19705　　 -60　 -2.01
＜8795＞　T＆DHD　　　　　　3890　　-262　 -1.76
＜543A＞　ARCHION　　　　　　　　473　　 -46　 -1.54
<4661>　オリエンタルランド　2691.5　　 -41　 -1.37
<7011>　三菱重工業　　　　　　4765　　 -38　 -1.27
<8801>　三井不動産　　　　　　1681　 -11.5　 -1.16
<7013>　IHI　　　　　　　　3351　　 -49　 -1.15
<7269>　スズキ　　　　　　　1824.5　　　-8　 -1.07
<4452>　花王　　　　　　　　　6109　　 -31　 -1.04
<1802>　大林組　　　　　　　　3757　　 -26　 -0.87
<6501>　日立製作所　　　　　　4787　　 -24　 -0.80
<9201>　日本航空　　　　　　　2606　 -22.5　 -0.75
<7267>　ホンダ　　　　　　　1265.5　　-3.5　 -0.70
<1801>　大成建設　　　　　　 15925　　-105　 -0.70
<7012>　川崎重工業　　　　　　3119　　 -42　 -0.70
<4385>　メルカリ　　　　　　　3942　　 -21　 -0.70
<2282>　日本ハム　　　　　　　7370　　 -41　 -0.69
<6305>　日立建機　　　　　　　5423　　 -20　 -0.67《CS》

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