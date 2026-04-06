*12:22JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅続伸、アドバンテと東エレクの2銘柄で約276円押し上げ

6日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり176銘柄、値下がり47銘柄、変わらず2銘柄となった。

日経平均は大幅続伸。878.15円高の54001.64円（出来高概算7億9526万株）で前場の取引を終えている。前週末3日の米国市場は、グッドフライデー（聖金曜日）の祝日で休場だった。日経225先物（6月限）はナイトセッションで53070円まで売られる場面もみられたが、最終的には日中比70円高の53270円で終えた。4月6日の日経平均は前営業日比82.44円高の53205.93円と続伸でスタートした。買い優勢の展開が続いて、寄り付き後も上げ幅を広げる展開となった。トランプ大統領はSNSに「火曜日、東部時間午後8時」と投稿しており、停戦交渉がまとまらなければ日本時間で8日午前9時に攻撃を行うとみられている。その一方、米メディアのインタビューで「合意が成立する可能性が高い」とも発言していると伝わっている他、商船三井系のタンカーがホルムズ海峡を通過したことが伝わるなど、不透明感は残りつつもやや先行き期待が先行した。

値上がり寄与トップはアドバンテ＜6857＞、同2位は東エレク＜8035＞となり、2銘柄で日経平均を約276円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップはイビデン＜4062＞で6.26％高、同2位は古河電工＜5801＞で5.50％高だった。

一方、値下がり寄与トップはソニーG＜6758＞、同2位は三菱商事＜8058＞となり、2銘柄で日経平均を約4円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップはARCHION＜543A＞で8.86％安、同2位はT＆DHD＜8795＞で6.31％安だった。



*11:30現在



日経平均株価 54001.64(+878.15)

値上がり銘柄数 176(寄与度+905.91)

値下がり銘柄数 47(寄与度-27.76)

変わらず銘柄数 2

○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 22370 815 196.71

＜8035＞ 東エレク 39210 790 79.45

＜9983＞ ファーストリテ 65220 920 74.02

＜9984＞ ソフトバンクG 3689 80 64.36

＜4062＞ イビデン 8724 514 34.46

＜6762＞ TDK 2064 52.5 26.40

＜4063＞ 信越化 6595 145 24.30

＜6920＞ レーザーテック 37650 1790 24.00

＜5803＞ フジクラ 4726 110 22.12

＜4519＞ 中外製薬 8977 198 19.91

＜5802＞ 住友電気工業 9898 498 16.69

＜6146＞ ディスコ 67820 2170 14.55

＜7741＞ HOYA 28415 840 14.08

＜285A＞ キオクシアHD 22425 575 13.49

＜9433＞ KDDI 2776.5 31.5 12.67

<6971> 京セラ 2525.5 47 12.60

<7735> SCREEN 9527 335 8.98

<6098> リクルートHD 7021 79 7.94

<6981> 村田製作所 3879 90 7.24

<6988> 日東電工 3130 42 7.04



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6758＞ ソニーG 3310 -14 -2.35

＜8058＞ 三菱商事 5454 -21 -2.11

<6367> ダイキン工業 19705 -60 -2.01

＜8795＞ T＆DHD 3890 -262 -1.76

＜543A＞ ARCHION 473 -46 -1.54

<4661> オリエンタルランド 2691.5 -41 -1.37

<7011> 三菱重工業 4765 -38 -1.27

<8801> 三井不動産 1681 -11.5 -1.16

<7013> IHI 3351 -49 -1.15

<7269> スズキ 1824.5 -8 -1.07

<4452> 花王 6109 -31 -1.04

<1802> 大林組 3757 -26 -0.87

<6501> 日立製作所 4787 -24 -0.80

<9201> 日本航空 2606 -22.5 -0.75

<7267> ホンダ 1265.5 -3.5 -0.70

<1801> 大成建設 15925 -105 -0.70

<7012> 川崎重工業 3119 -42 -0.70

<4385> メルカリ 3942 -21 -0.70

<2282> 日本ハム 7370 -41 -0.69

<6305> 日立建機 5423 -20 -0.67《CS》