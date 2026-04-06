*11:32JST 三陽商会---固定資産譲渡で特別利益計上見込み

三陽商会＜8011＞は3日、保有する固定資産の譲渡を決定し、これに伴い特別利益を計上する見込みであると発表した。譲渡対象は同社が所有する固定資産(土地)の一部で、中期経営計画に基づき、資本効率の改善を図る為、譲渡することとした。

譲渡資産の面積は723.21平方メートル。譲渡価額は譲渡先との取り決めにより非公表であり、2028年2月期連結決算において約28億円を特別利益として計上する見込みである。契約締結日は2026年4月15日、引渡期日は2027年8月を予定している。譲渡先との間に特筆すべき資本関係や人的関係、取引関係はなく、譲渡先は同社の関連当事者には該当しないとしている。

また、同社は本譲渡対象以外の同社敷地内において本社ビルの建替えを行う予定である。これは同社の人的資本への投資強化方針に基づき実行するものであり、従業員の労働環境の改善、働き方改革の推進等を通じ、更なる業務の効率化及び生産性の向上を図るものであり、同社の持続可能な長期的成長に資するとしている。《KT》