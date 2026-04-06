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シンプレクスHD：生成AI・web3投資を進めつつ足元の好調を維持、2026年3月期は3度にわたる上方修正を実施
*11:12JST シンプレクスHD：生成AI・web3投資を進めつつ足元の好調を維持、2026年3月期は3度にわたる上方修正を実施
シンプレクス・ホールディングス＜4373＞は、大手金融機関向けシステム構築を主力に、顧客企業のビジネスの成功に貢献するITソリューションを提供する企業である。戦略/DXコンサルティング、システムインテグレーション、運用サービスを中核に、最上流のビジネスモデル策定から開発、運用までを一気通貫で担う。底堅いDX需要の下で「生産能力の向上が売上拡大に直結する」事業環境と整理しており、エンジニア・コンサルタントの増強を成長ドライバーと位置付ける。2026年3月期はスタッフ層年俸を一律100万円引き上げるなど、社員への待遇強化をより一層鮮明にした。
事業領域は、1997年を起点にキャピタルマーケット、金融リテール、エンタープライズDX、戦略/DXコンサルティングへと拡張してきた経緯があり、金融のみならず非金融分野でも案件獲得が進んでいる。戦略/DXコンサルティングによって新規顧客や新テーマを開拓し、その後の開発・運用保守までを担うことで、顧客企業の深耕につなげている。祖業であるキャピタルマーケットでは、大手証券・メガバンクを中心とする顧客基盤を持ち、取引所関連のシステム案件も追い風となっている。金融リテールでは、ネット証券、FX事業者、暗号資産交換業者に個人投資家向け取引システムを提供しており、金融機関の収益等に連動する対価も収益機会となっている。また、SBI証券とのジョイントベンチャースキームも売上成長を後押ししている。エンタープライズDXでは官公庁案件が売上の約4割を占め、非金融分野でも案件の大型化が進んでいる。中長期では、中期経営計画に加えて長期成長戦略「Vision1000」を掲げ、売上収益1,000億円規模を展望する方針を示している。
2026年3月期第3四半期累計の連結業績は、売上収益42,532百万円（前年同期比24.7%増）、営業利益10,816百万円（同54.4%増）、親会社の所有者に帰属する四半期利益7,288百万円（同55.7%増）と大幅な増収増益となった。サービス形態別の売上収益は、戦略/DXコンサル7,686百万円（同47.1%増）、システムインテグレーション24,444百万円（同29.5%増）、運用サービス10,392百万円（同3.8%増）で、特に戦略/DXコンサルとシステムインテグレーションの伸長が目立つ。採用活動や生成AI・web3をテーマとする研究開発など成長投資を強化しつつ、売上収益・営業利益ともに想定を上回る進捗だった点が注目に値する。
通期見通しは、3度の上方修正を経て、売上収益58,000百万円（前期比22.4%増）、営業利益14,300百万円（同32.4%増）、親会社の所有者に帰属する当期利益9,666百万円（同24.2%増）を計画する。上方修正の背景としては、第3四半期累計実績に加え、第4四半期以降のさらなるエンジニア・コンサルタントの増強による生産能力の向上を挙げている。増額分は、キャピタルマーケットと金融リテールが概ね半分ずつを占め、足元の需要の強さが色濃い。
資本効率を意識した経営にも注力しており、ROEを重要な経営指標の一つとして掲げ、配当および自己株式取得を含む株主還元も重視している。株主還元については、「利益成長を通じた安定的かつ持続的な株主還元」を基本方針とし、連結配当性向40%を目安に配当を実施する方針である。配当予想は、2025年10月30日に上方修正され、2026年3月期予想で1株当たり18.00円（株式分割考慮後、期末）としている。加えて、2026年1月30日から2月19日までに累計5,428千株、5,000百万円の自己株式取得を完了した。成長投資を継続しながら、資本効率の向上に資する株主還元を機動的に実施している点は評価材料となろう。
既存の主要領域はいずれも需要が強く、エンジニア・コンサルタントの増強がそのまま売上拡大に結びつく局面が続いている。加えて、新たな柱になり得る領域としてweb3にも着実に布石を打っており、暗号資産交換業者向けの基幹システムやウォレットに加え、ステーブルコインの発行・償還に対応するシステム提供も進めている。これは、金融リテールで培った知見を新たなデジタル金融インフラへ展開する取り組みとして注目される。一方、生成AIについては、積極的な適用を推進し、開発生産性の向上に努め、供給能力と収益性の引き上げにつなげる施策として位置付けている。こうした需要の厚みと新領域への仕込みを踏まえると、同社の成長軌道は当面衰えそうにない。《NH》
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