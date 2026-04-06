*10:37JST 日本トムソン：半導体需要回復追い風、高付加価値品拡大で収益改善進む

日本トムソン＜6480＞は、直動案内機器、ニードルベアリング、精密位置決めテーブルなどの機械要素部品を製造・販売するメーカーだ。製品は「IKO」ブランドで展開しており、直線運動を高精度に案内する直動案内機器、回転軸を支えるニードルベアリング、装置の位置決めを行うメカトロ製品を主力としている。機械の中核部品を担う企業であり、半導体製造装置、産業用ロボット、工作機械、医療機器など高精度が求められる分野に幅広く採用されている点が特徴だ。単なる部品の量産販売ではなく、用途に応じて豊富な製品群から最適な提案を行うビジネスモデルを持ち、製品バリエーションの多さや細かな顧客ニーズへの対応力が競争力の源泉になっている。

2026年3月期第3四半期累計の業績は、売上高456億円（前年同期比13.3％増）、営業利益23億円（同3.4倍）と、増収・大幅増益となった。前期までは半導体関連需要の回復遅れが重しとなっていたが、今期に入って回復色が強まり、第3四半期は特に改善が鮮明になった。国内では半導体製造装置や実装機向け、中国では半導体関連や大口案件、北米では医療機器やロボット向けが伸び、全体を押し上げた。売上の伸び以上に利益の伸びが大きいのは、増収効果に加え、操業度の改善や採算性の改善が進んだためだ。過去に原価負担の重かった製品構成が見直され、収益性の高い製品比率が上がってきたことも利益改善につながっているとみられる。

部門別では、主力の軸受等が売上高410億円（前年同期比15.2％増）と全体を牽引した一方、諸機械部品は46億円（同0.9％減）と弱含んだ。ただ、収益の柱である軸受等が伸びており、業績回復の中身は良好だ。特に中国では売上・受注が強く、半導体向け需要の回復が目立つ。今後もエレクトロニクス関連を中心とした実需回復の持続性が焦点となる。

2026年3月期通期会社計画は、売上高605億円（前期比11.2％増）、営業利益31億円（同2.6倍）である。第3四半期までの進捗は概ね会社想定どおりで、需要は右肩上がりに改善しているとの認識が示されている。第2四半期に上方修正を行った後も予想を据え置いていることから、会社は第4四半期を一定程度慎重に見ていると考えられるが、足元の受注動向を見る限り、計画達成の確度は高まりつつある印象だ。堅調な事業としては、半導体製造装置、実装機、医療機器向けが挙げられる。上振れ期待という観点では、中国市場の継続的な回復や高付加価値製品の拡販がポイントになる。一方で、欧州は一般産業機械向けやエレクトロニクス関連で不透明感が残っており、慎重に見ておく必要がある。

市場環境を見ると、半導体製造装置向けは過去の調整局面を経て持ち直しつつあり、中長期ではAIやデータセンター投資拡大を背景に成長余地が大きい分野だ。医療機器向けは景気変動の影響を比較的受けにくく、安定収益源として期待できる。産業用ロボット向けは足元ではまだ開発段階の案件も多いが、人手不足や自動化需要の高まりを背景に将来の成長領域として位置付けられる。ヒューマノイドロボットや宇宙開発関連など、新しい用途への引き合いも増えている点は注目に値する。景気敏感な機械部品業界の中でも、同社は成長分野に接する位置にいることが強みだ。

競合としては、総合ベアリング大手や直動部品大手が挙げられるが、同社は大量汎用品を幅広く供給するタイプというより、ニードルベアリングや直動案内機器で細かな仕様に対応できる専門性の高いメーカーだ。豊富な製品バリエーションを持ち、用途や仕様に応じて棲み分けを図っている点に特徴がある。また、単品販売にとどまらず、メカユニットソリューションとして顧客の装置全体の効率化や省力化に寄与する提案も進めている。ユニット化により顧客の設計・組立工数を減らせるため、単価上昇と付加価値向上の両面で効果が見込める。

中期経営計画では、2026年度に営業利益65億円以上、ROE8.0％以上を目標に掲げている。今期予想の営業利益31億円からみるとハードルは高いが、半導体関連需要の本格回復、高付加価値製品の拡販、固定費吸収の進展が重なれば到達余地はある。重点分野は半導体製造装置、産業用ロボット、医療機器の3市場であり、高収益市場への販売拡大を狙う戦略は明確だ。加えて、ベトナム工場を軸にしたグローバル生産体制の再構築も進めており、中長期的には売上成長と収益性改善の両面に寄与する可能性がある。新製品開発も目標を上回る進捗を見せており、現時点では売上貢献が限定的でも、将来の成長の種は着実に増えている。

株主還元では、2026年3月期の年間配当予想を28円とし、前期比9円増配を予定している。利回りは3.1%となる見込みだ。加えて、DOE2.5％を配当下限の目安として設定し、総還元性向50％以上を継続する方針を示した。業績変動が大きい業界であるため、利益水準だけでなく自己資本を基準とした配当下支えを導入した点は、株主にとって安心感がある。成長投資と株主還元のバランスを取りながら、収益回復局面で還元強化も進める姿勢がうかがえる。

総じて同社は、半導体を中心とした需要回復を追い風に、業績が回復局面へ入ってきた企業だ。足元では中国市場と高付加価値製品が牽引役になっており、今後はこの回復が一過性にとどまらず、利益率の持続的改善につながるかが評価の分岐点になる。中計目標の達成にはなおハードルがあるものの、成長分野への布石と還元方針の明確化は前向きに評価でき、今後の需要立ち上がりに注目したい。《RS》