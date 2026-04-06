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出来高変化率ランキング（10時台）～HPCシステムス、ダイトーケミなどがランクイン
*10:36JST 出来高変化率ランキング（10時台）～HPCシステムス、ダイトーケミなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月6日 10:18 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜6597＞ HPCシステムス 1018900 64423.4 353.91% 0.0573%
＜4366＞ ダイトーケミ 354100 26099.06 210.26% 0.1443%
＜9622＞ スペース 187400 84873.64 185.25% 0.0025%
＜6835＞ アライドHD 2108400 117260.16 179.46% 0.0149%
＜381A＞ iF米債35 123258 46447.544 175.96% 0.0004%
＜2656＞ ベクターHD 4914200 282515.86 140.72% 0.1747%
＜7229＞ ユタカ技研 11900 8703.8 135.28% 0%
＜2846＞ NFダウHE 30407 30389.161 100.13% -0.003%
＜6882＞ 三社電機 119800 57763.64 98.45% 0.0649%
＜1474＞ OneJP400 1197 17956.65 87.26% 0.002%
＜3647＞ アスリナ 593000 41867.58 79.04% 0.0567%
＜6279＞ 瑞光 137700 61445.78 76.85% 0.0173%
＜3778＞ さくら 4469800 6939857.5 76.58% 0.1695%
＜4344＞ ソースネクスト 1536100 87292.74 73.6% -0.0078%
＜4784＞ GMOインター 716000 243094.2 72.65% 0.0477%
＜6469＞ 放電精密 225100 391738.2 66.48% 0.0774%
＜1397＞ SMDAM225 4636 185488.784 58.37% 0.0096%
＜4075＞ ブレインズ 118900 90516.7 50.38% 0.0389%
＜5989＞ エイチワン 394900 347302.9 50.18% 0.0412%
＜9441＞ ベルパーク 11900 24980.66 36.05% 0.0399%
<3664> WIZE 3398400 66777.58 31.59% 0%
<4425> Kudan 260300 404462.7 30.59% 0.0676%
<133A> GX超短米 168528 144466.367 29.07% -0.0018%
<281A> インフォメティス 1885900 925949.64 25.81% 0.1005%
<6998> 日タングス 71100 112493.42 24.87% 0.0718%
<3321> ミタチ 112700 158165.5 22.95% -0.031%
<6093> エスクローAJ 326800 43573.44 21.87% -0.0652%
<6264> マルマエ 532100 657446.56 12.95% -0.059%
<2093> 米債02La 123 101897.901 11.53% 0.0015%
<8562> 福島銀 275500 85892.46 11.31% -0.0026%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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