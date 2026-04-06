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出来高変化率ランキング（10時台）～HPCシステムス、ダイトーケミなどがランクイン

2026年4月6日 10:36

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記事提供元：フィスコ

*10:36JST 出来高変化率ランキング（10時台）～HPCシステムス、ダイトーケミなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月6日　10:18　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6597＞ HPCシステムス　 1018900 　64423.4　 353.91% 0.0573%
＜4366＞ ダイトーケミ　　　　354100 　26099.06　 210.26% 0.1443%
＜9622＞ スペース　　　　　　187400 　84873.64　 185.25% 0.0025%
＜6835＞ アライドHD　　　　2108400 　117260.16　 179.46% 0.0149%
＜381A＞ iF米債35　　　　123258 　46447.544　 175.96% 0.0004%
＜2656＞ ベクターHD　　　　4914200 　282515.86　 140.72% 0.1747%
＜7229＞ ユタカ技研　　　　　11900 　8703.8　 135.28% 0%
＜2846＞ NFダウHE　　　　30407 　30389.161　 100.13% -0.003%
＜6882＞ 三社電機　　　　　　119800 　57763.64　 98.45% 0.0649%
＜1474＞ OneJP400　　1197 　17956.65　 87.26% 0.002%
＜3647＞ アスリナ　　　　　　593000 　41867.58　 79.04% 0.0567%
＜6279＞ 瑞光　　　　　　　　137700 　61445.78　 76.85% 0.0173%
＜3778＞ さくら　　　　　　　4469800 　6939857.5　 76.58% 0.1695%
＜4344＞ ソースネクスト　　　1536100 　87292.74　 73.6% -0.0078%
＜4784＞ GMOインター　　　716000 　243094.2　 72.65% 0.0477%
＜6469＞ 放電精密　　　　　　225100 　391738.2　 66.48% 0.0774%
＜1397＞ SMDAM225　　4636 　185488.784　 58.37% 0.0096%
＜4075＞ ブレインズ　　　　　118900 　90516.7　 50.38% 0.0389%
＜5989＞ エイチワン　　　　　394900 　347302.9　 50.18% 0.0412%
＜9441＞ ベルパーク　　　　　11900 　24980.66　 36.05% 0.0399%
<3664> WIZE　　　　　　3398400 　66777.58　 31.59% 0%
<4425> Kudan　　　　　260300 　404462.7　 30.59% 0.0676%
<133A> GX超短米　　　　　168528 　144466.367　 29.07% -0.0018%
<281A> インフォメティス　　1885900 　925949.64　 25.81% 0.1005%
<6998> 日タングス　　　　　71100 　112493.42　 24.87% 0.0718%
<3321> ミタチ　　　　　　　112700 　158165.5　 22.95% -0.031%
<6093> エスクローAJ　　　326800 　43573.44　 21.87% -0.0652%
<6264> マルマエ　　　　　　532100 　657446.56　 12.95% -0.059%
<2093> 米債02La　　　　123 　101897.901　 11.53% 0.0015%
<8562> 福島銀　　　　　　　275500 　85892.46　 11.31% -0.0026%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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