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出来高変化率ランキング（9時台）～ミタチ、ベクターHDなどがランクイン
*09:58JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ミタチ、ベクターHDなどがランクイン
ミタチ＜3321＞がランクイン（9時37分時点）。大幅安。前週末取引終了後に、第3四
半期決算を発表している。累計の営業利益は21.51億円（前年同期比35.1％増）。大
幅増益だが、上期の15.73億円（同66.1％増）から増益率が縮小しており、売り手掛
かりとなっているようだ。26年5月期営業利益は27.00億円（前期比25.7％増）予
想。通期予想は3月19日に24.50億円から上方修正した。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月6日 9:37 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜6597＞ HPCシステムス 575300 64423.4 322.62% 0.0261%
＜4366＞ ダイトーケミ 216700 26099.06 148.65% 0.1181%
＜7229＞ ユタカ技研 11000 8703.8 125.53% 0%
＜2846＞ NFダウHE 30407 30389.161 100.13% -0.003%
＜1474＞ OneJP400 1197 17956.65 87.26% 0.002%
＜381A＞ iF米債35 59637 46447.544 86.73% 0.0013%
＜3778＞ さくら 4469800 6939857.5 76.58% 0.1695%
＜2656＞ ベクターHD 2912500 282515.86 76.26% 0.2135%
＜3647＞ アスリナ 501000 41867.58 60.01% 0.078%
＜6279＞ 瑞光 115800 61445.78 57.72% 0.0119%
＜1397＞ SMDAM225 4573 185488.784 56.88% 0.0031%
＜6882＞ 三社電機 82700 57763.64 55.79% 0.0618%
＜4784＞ GMOインター 544100 243094.2 42.92% 0.0709%
＜6469＞ 放電精密 169700 391738.2 37.04% 0.0849%
＜5989＞ エイチワン 336800 347302.9 34.46% 0.0618%
＜6835＞ アライドHD 591000 117260.16 32.66% 0.0411%
＜3664＞ WIZE 3390300 66777.58 31.36% 0%
＜4075＞ ブレインズ 89200 90516.7 21.77% 0.0771%
＜2093＞ 米債02La 123 101897.901 11.53% 0.0015%
<4425> Kudan 211800 404462.7 11.52% 0.0758%
<6093> エスクローAJ 285600 43573.44 10.07% -0.0652%
＜3321＞ ミタチ 96600 158165.5 8.89% -0.033%
<133A> GX超短米 128503 144466.367 4.87% 0%
<6071> IBJ 117400 86370.78 2.19% 0.0014%
<4552> JCRファーマ 451600 257082.52 0.98% -0.0051%
<4422> VALUENEX 245800 196047.6 -1.29% 0.1848%
<5532> リアルゲイト 28400 92521.7 -8.17% 0.0575%
<281A> インフォメティス 1253100 925949.64 -8.74% 0.1179%
<1496> IG社債H 21163 62604.383 -8.84% -0.0023%
<3593> ホギメディ 33300 2015969.4 -9.73% 0.0015%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》
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