ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（9時台）～ミタチ、ベクターHDなどがランクイン

2026年4月6日 09:58

印刷

記事提供元：フィスコ

*09:58JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ミタチ、ベクターHDなどがランクイン
ミタチ＜3321＞がランクイン（9時37分時点）。大幅安。前週末取引終了後に、第3四
半期決算を発表している。累計の営業利益は21.51億円（前年同期比35.1％増）。大
幅増益だが、上期の15.73億円（同66.1％増）から増益率が縮小しており、売り手掛
かりとなっているようだ。26年5月期営業利益は27.00億円（前期比25.7％増）予
想。通期予想は3月19日に24.50億円から上方修正した。


※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月6日　9:37　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6597＞ HPCシステムス　 575300 　64423.4　 322.62% 0.0261%
＜4366＞ ダイトーケミ　　　　216700 　26099.06　 148.65% 0.1181%
＜7229＞ ユタカ技研　　　　　11000 　8703.8　 125.53% 0%
＜2846＞ NFダウHE　　　　30407 　30389.161　 100.13% -0.003%
＜1474＞ OneJP400　　1197 　17956.65　 87.26% 0.002%
＜381A＞ iF米債35　　　　59637 　46447.544　 86.73% 0.0013%
＜3778＞ さくら　　　　　　　4469800 　6939857.5　 76.58% 0.1695%
＜2656＞ ベクターHD　　　　2912500 　282515.86　 76.26% 0.2135%
＜3647＞ アスリナ　　　　　　501000 　41867.58　 60.01% 0.078%
＜6279＞ 瑞光　　　　　　　　115800 　61445.78　 57.72% 0.0119%
＜1397＞ SMDAM225　　4573 　185488.784　 56.88% 0.0031%
＜6882＞ 三社電機　　　　　　82700 　57763.64　 55.79% 0.0618%
＜4784＞ GMOインター　　　544100 　243094.2　 42.92% 0.0709%
＜6469＞ 放電精密　　　　　　169700 　391738.2　 37.04% 0.0849%
＜5989＞ エイチワン　　　　　336800 　347302.9　 34.46% 0.0618%
＜6835＞ アライドHD　　　　591000 　117260.16　 32.66% 0.0411%
＜3664＞ WIZE　　　　　　3390300 　66777.58　 31.36% 0%
＜4075＞ ブレインズ　　　　　89200 　90516.7　 21.77% 0.0771%
＜2093＞ 米債02La　　　　123 　101897.901　 11.53% 0.0015%
<4425> Kudan　　　　　211800 　404462.7　 11.52% 0.0758%
<6093> エスクローAJ　　　285600 　43573.44　 10.07% -0.0652%
＜3321＞ ミタチ　　　　　　　96600 　158165.5　 8.89% -0.033%
<133A> GX超短米　　　　　128503 　144466.367　 4.87% 0%
<6071> IBJ　　　　　　　117400 　86370.78　 2.19% 0.0014%
<4552> JCRファーマ　　　451600 　257082.52　 0.98% -0.0051%
<4422> VALUENEX　　245800 　196047.6　 -1.29% 0.1848%
<5532> リアルゲイト　　　　28400 　92521.7　 -8.17% 0.0575%
<281A> インフォメティス　　1253100 　925949.64　 -8.74% 0.1179%
<1496> IG社債H　　　　　21163 　62604.383　 -8.84% -0.0023%
<3593> ホギメディ　　　　　33300 　2015969.4　 -9.73% 0.0015%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》

関連記事