アスカネット、写真コミュニティ運営のcizucuと資本業務提携、フォト体験の高度化と海外展開を加速

■J-KISS型新株引受権を取得、スタートアップ支援と事業シナジー創出

アスカネット<2438>(東証グロース)は4月3日、写真コミュニティプラットフォーム「cizucu」を運営するcizucuと資本業務提携を行うと発表した。若い経営チームによる写真表現の拡張を志向する同社の理念が自社の事業領域と親和性を持つことから、成長支援と事業シナジー創出を目的に提携に至った。

資本提携では、4月10日付でcizucuが発行するJ-KISS型新株引受権を3000万円で引き受ける予定。業務面では、写真展示企画「photo poster project」におけるポスター印刷の提供や、クリエイター向けにフォトブックなどのサービスを展開するほか、AIを活用した新たなフォト関連サービスやアプリの共同開発にも取り組む。

加えて、cizucuが有するコミュニティマーケティングやアプリ開発の知見を取り込み、自社ビジネスの高度化を図る。写真の「共有・展示」から「手に取り残す」体験への進化を両社で推進し、国内外への展開を見据える。なお、2026年4月期業績への影響は軽微としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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