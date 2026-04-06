ハイレックスコーポレーション、中国華東で子会社設立、ドアモジュール現地生産体制を構築

■上海に特定子会社設立へ、新規受注対応で生産拠点新設

ハイレックスコーポレーション<7279>(東証スタンダード)は4月3日、海外子会社の設立を決議したと発表した。中国華東地区で新規受注を獲得したことを受け、同地区に新会社および新工場を設立する。新会社は資本金が同社資本金の10%以上に相当し、特定子会社に該当する。

設立する新会社は「上海海徳世智能系統有限公司」(予定)で、中国上海市金山区に設置する。事業内容はドアモジュールの製造および販売で、資本金は3500万元(7億8800万円相当)。出資比率は重慶海徳世拉索系統(集団)有限公司が80%、張屏氏が20%とする。設立は2026年7月を予定し、同社は間接所有50.4%となるほか、同社役員1名が董事に就任予定である。

今回の設立は、受注したドアモジュールが大型であるため顧客近接地での生産が適していることを背景とする。今後は現地生産体制を強化し、需要取り込みを図る方針だ。なお、当期業績への影響は軽微と見込むが、中長期的には業績向上に寄与するとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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