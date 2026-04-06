*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 HPCシステムズ、さくらインターネット、東京製鐵など

銘柄名<コード>3日終値⇒前日比

あさひ＜3333＞ 1391 +14

配当方針の変更と中期経営計画発表。27年2月期営業利益は9.2％増予想。人気化するが上値は重い。

カネコ種苗＜1376＞ 1471 -21

第3四半期累計の営業利益29.2％増。上期の42.7％増から増益率縮小。

クスリのアオキ＜3549＞ 3830 +57

第3四半期累計の営業利益7.4％増。通期予想に対する進捗率93.1％。

上値は限定的。

UNIVA＜3113＞ 93 +5

キャッシュレス決済企業のユニヴァ・ペイキャストを子会社化。

Schoo＜264A＞ 449 +30

大都市圏以外の地域にもサービスの本格展開を進める新会社設立。

HPCシステムズ＜6597＞ 2598 +500

引き続き138億円の大口受注が手掛かり。

さくらインターネット＜3778＞ 2967 +500

マイクロソフトが日本のデータ拠点に連携などと伝わる。

東京製鐵＜5423＞ 1902 +275

オアシス・マネジメントが大株主に浮上。

太陽誘電＜6976＞ 4360 +499

JPモルガン証券では投資判断を格上げ。

古河電気工業＜5801＞ 35800 +3380

米光ファイバー関連株上昇で買い安心感。

カシオ計算機＜6952＞ 1570.5 +112

3Dインベストメントの大量保有が明らかに。

村田製作所＜6981＞ 3789 +311

太陽誘電と同様にJPモルガン証券が投資判断を格上げ。

フジクラ＜5803＞ 4616 +323

電線株は2日の下落からリバウンドの動き。

ダブル・スコープ＜6619＞ 240 +14

信用売り方の買い戻し優勢の流れ継続か。

シャープ＜6753＞ 637.4 +39.2

S&PやR&Iの格上げが伝わる。

レゾナック＜4004＞ 11300 +745

米SOX指数上昇などで半導体関連に買い安心感。

三井金属＜5706＞ 31520 +1870

地合い改善でAI関連株には買い戻し優勢。

UACJ＜5741＞ 2659 +151

需給逼迫によるアルミ市況の先高期待が続くか。

ARCHION＜543A＞ 519 +54

今後のTOPIXリバランスなどの需給を先取り。

イーレックス＜9517＞ 1070 +38

原油高に伴って再生エネ関連には関心が続く形に。

良品計画<7453> 3471 +138

3月既存店売上高は3カ月連続プラス成長。

テクセンドフォトマスク<429A> 3340 +210

野村證券の新規買い推奨以降は上値追い続く。

カカクコム<2371> 2225.5 +94

オアシスマネジメントの株式取得など材料視続く。

住友電気工業<5802> 9400 +296

電線株大手の上昇に連れ高へ。

霞ヶ関キャピタル<3498> 6740 +240

上半期営業益は大幅増益に転換。

五洋建設<1893> 1787.5 +71.5

モルガン・スタンレーMUFG証券では目標株価引き上げ。

ローム<6963> 3608 +219

デンソーの買収期待などが優勢か。

レノバ<9519> 925 +34

再生エネルギー関連への関心が続く。《CS》