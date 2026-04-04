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前日に動いた銘柄 part1 HPCシステムズ、さくらインターネット、東京製鐵など
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 HPCシステムズ、さくらインターネット、東京製鐵など
銘柄名<コード>3日終値⇒前日比
あさひ＜3333＞ 1391 +14
配当方針の変更と中期経営計画発表。27年2月期営業利益は9.2％増予想。人気化するが上値は重い。
カネコ種苗＜1376＞ 1471 -21
第3四半期累計の営業利益29.2％増。上期の42.7％増から増益率縮小。
クスリのアオキ＜3549＞ 3830 +57
第3四半期累計の営業利益7.4％増。通期予想に対する進捗率93.1％。
上値は限定的。
UNIVA＜3113＞ 93 +5
キャッシュレス決済企業のユニヴァ・ペイキャストを子会社化。
Schoo＜264A＞ 449 +30
大都市圏以外の地域にもサービスの本格展開を進める新会社設立。
HPCシステムズ＜6597＞ 2598 +500
引き続き138億円の大口受注が手掛かり。
さくらインターネット＜3778＞ 2967 +500
マイクロソフトが日本のデータ拠点に連携などと伝わる。
東京製鐵＜5423＞ 1902 +275
オアシス・マネジメントが大株主に浮上。
太陽誘電＜6976＞ 4360 +499
JPモルガン証券では投資判断を格上げ。
古河電気工業＜5801＞ 35800 +3380
米光ファイバー関連株上昇で買い安心感。
カシオ計算機＜6952＞ 1570.5 +112
3Dインベストメントの大量保有が明らかに。
村田製作所＜6981＞ 3789 +311
太陽誘電と同様にJPモルガン証券が投資判断を格上げ。
フジクラ＜5803＞ 4616 +323
電線株は2日の下落からリバウンドの動き。
ダブル・スコープ＜6619＞ 240 +14
信用売り方の買い戻し優勢の流れ継続か。
シャープ＜6753＞ 637.4 +39.2
S&PやR&Iの格上げが伝わる。
レゾナック＜4004＞ 11300 +745
米SOX指数上昇などで半導体関連に買い安心感。
三井金属＜5706＞ 31520 +1870
地合い改善でAI関連株には買い戻し優勢。
UACJ＜5741＞ 2659 +151
需給逼迫によるアルミ市況の先高期待が続くか。
ARCHION＜543A＞ 519 +54
今後のTOPIXリバランスなどの需給を先取り。
イーレックス＜9517＞ 1070 +38
原油高に伴って再生エネ関連には関心が続く形に。
良品計画<7453> 3471 +138
3月既存店売上高は3カ月連続プラス成長。
テクセンドフォトマスク<429A> 3340 +210
野村證券の新規買い推奨以降は上値追い続く。
カカクコム<2371> 2225.5 +94
オアシスマネジメントの株式取得など材料視続く。
住友電気工業<5802> 9400 +296
電線株大手の上昇に連れ高へ。
霞ヶ関キャピタル<3498> 6740 +240
上半期営業益は大幅増益に転換。
五洋建設<1893> 1787.5 +71.5
モルガン・スタンレーMUFG証券では目標株価引き上げ。
ローム<6963> 3608 +219
デンソーの買収期待などが優勢か。
レノバ<9519> 925 +34
再生エネルギー関連への関心が続く。《CS》
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