*17:04JST ギフトホールディングス---2026年10月期3月度 直営店売上速報

ギフトホールディングス＜9279＞は3日、2026年10月期3月度における直営店売上速報を発表した。

3月度の全店売上高は前年同月比22.6％増、既存店売上高（全営業日）は前年同2.3％増、既存店売上高（改装店除く）は前年同月比1.4％増となった。店舗数は前年同月比44店舗増の282店舗となった。改装工事に伴う休業をしていた店舗は1店舗であった。一方、前年同月には2店舗が改装工事により休業していた。

2026年10月期通期累計では、全店売上高が前年同月比24.2％増、既存店売上高（全営業日）は同3.7％増、既存店売上高（改装店除く）は同2.7％増となった。

3月度は、日並びは昨年に比べ休日が１日少なく、平均気温も昨年より全国的に若干高く推移したが、QSCAの高い営業に引き続き取り組んだことで、多くの顧客が来店した。なお、昨年3月に価格改定（約１pt）を実施しており、客単価の昨年同月比は、前月に比べ低下した。《KM》