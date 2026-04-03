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東証グロ－ス指数は大幅反発、米国株底堅く安心感
*16:59JST 東証グロ－ス指数は大幅反発、米国株底堅く安心感
東証グロース市場指数 951.95 ＋11.09／出来高 3億7989万株／売買代金 1411億円東証グロース市場250指数 733.16 ＋9.26／出来高 1億2786万株／売買代金 966億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって大幅反発。値上がり銘柄数は354、値下がり銘柄数は187、変わらずは46。
前日2日の米株式市場でダウ平均は4日ぶり反落。トランプ大統領が国民に向けた演説が株価の重しとなった。中盤にかけイランがオマーンとホルムズ海峡の航行を巡る協定案を策定中との報道や国連安全保障理事会のホルムズ海峡再開に向けた措置を支持する決議案採決の可能性が報じられ相場は下げ幅を縮小。ナスダックは長期金利の低下が好感されプラス圏を回復した。
今日のグロ－ス市場は買いが優勢の展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は1.11％高となった。昨日の米株式市場は主要指数が高安まちまちだったが、取引開始後に一時660ドルあまり下落したダウ平均が下げ渋り、一時470pt近く下げたナスダック総合指数が小幅ながら上昇したことが、東京市場で安心感となった。また、昨日のトランプ米大統領の演説を受けて上昇した米長期金利が低下したことも新興市場で株価下支え要因となった。さらに、昨日の東証グロース市場指数が1.7％下落したことから、押し目待ちや自律反発狙いの買いが入りやすかった。一方、米国で今晩発表される3月の雇用統計を確認したいとして積極的な買いを見送る向きがあった。また、中東情勢の先行き不透明感が意識される中、週末の情勢変化が警戒され、投資家心理を慎重にさせたこともあり、今日の東証グロース市場指数は、朝方に高値をつけた後は、やや上値の重い展開となった。
個別では、引き続き138億円の大口受注が手掛かりとなったHPCシステムズ＜6597＞、大都市圏以外の地域にもサービスの本格展開を進める新会社設立を発表したSchoo＜264A＞、5日線が下値支持線として機能したインフォメティス＜281A＞、前日に75日線を明確に上回り先高期待が高まったPOPER＜5134＞が上げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やパワーエックス＜485A＞が上昇。値上がり率上位には、VALUENEX＜4422＞、BlueMeme＜4069＞などが顔を出した。
一方、前日ストップ高の反動安となったアミタHD＜2195＞、前日人気化したが長い上ひげとなり上値の重さが意識されたispace＜9348＞、5日線に沿った下げ基調が継続したエイチエムコム＜265A＞、手仕舞い売りが継続したステラファーマ＜4888＞が下げた。時価総額上位銘柄では、MTG＜7806＞やBUYSELL＜7685＞が下落。値下がり率上位には、ビーマップ＜4316＞、ライトアップ＜6580＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6597|ＨＰＣシス | 2598| 500| 23.83|
2| 281A|インフォメティス | 517| 80| 18.31|
3| 5134|ＰＯＰＥＲ | 652| 100| 18.12|
4| 4422|ＶＡＬＵＥＮＥＸ | 541| 80| 17.35|
5| 485A|パワーエックス | 5800| 770| 15.31|
6| 4069|ＢｌｕｅＭｅｍｅ | 1231| 137| 12.52|
7| 4564|ＯＴＳ | 24| 2| 9.09|
8| 5033|ヌーラボ | 754| 61| 8.80|
9| 277A|グロービング | 2462| 199| 8.79|
10| 4169|エネチェンジ | 317| 25| 8.56|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4316|ビーマップ | 192| -195| -50.39|
2| 4888|ステラファーマ | 587| -85| -12.65|
3| 265A|エイチエムコム | 707| -99| -12.28|
4| 9348|ｉｓｐａｃｅ | 424| -48| -10.17|
5| 6580|ライトアップ | 1140| -116| -9.24|
6| 523A|セイワＨＤ | 1349| -137| -9.22|
7| 4597|ソレイジア | 34| -3| -8.11|
8| 2195|アミタＨＤ | 560| -44| -7.28|
9| 278A|テラドローン | 4490| -305| -6.36|
10| 542A|ビタブリッドＪ | 1200| -79| -6.18|《SK》
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