*16:45JST 東京為替：米ドル・円はおおむね159円台後半で推移

3日の東京市場でドル・円はおおむね159円台後半で推移。原油高の影響が残されており、短期的に円買い拡大の可能性は低いとみられる。なお、本日は聖金曜日の祝日のため、欧米、オセアニアの各市場は休場となる。米ドル・円は159円43銭から159円71銭で推移。ユーロ・ドルは1.1529ドルから1.1545ドルの範囲内で推移し、ユーロ・円は184円00銭から184円21銭まで戻す展開。

・日経平均株価：始値53039.40円、高値53,426.31円、安値52925.10円、終値53,123.49円(前日比660.27円高)

・16時40分時点：ドル・円159円50-159円60銭、ユ-ロ・円184円10-20銭

【要人発言】

・片山財務相

「原油市場が為替に影響を与えている」

「日本は昨年秋に覚書、必要ならそういう措置（介入）を取る」

【経済指標】

・中国・RatingDog3月サービス業PMI：52.1（予想：53.6）《MK》