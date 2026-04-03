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エステーなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜7416＞ ;はるやまＨＤ;2094%;73300;0.12;706;0 ＜2139＞ ;中広;1945%;85600;0.65;514;4 ＜9936＞ ;王将フード;1313%;1606600;0.05;3100;-15 ＜9832＞ ;オートバックス;1021%;1958100;0.04;1599;6 ＜1431＞ ;リブワーク;970%;150400;0.48;648;0 ＜9347＞ ;日本管財ＨＤ;902%;797700;0.01;2957;17 ＜8163＞ ;SRSHD;892%;938800;0.01;1255;11 ＜4718＞ ;早稲アカ;875%;285400;0.06;1996;-17 ＜6045＞ ;レントラックス;856%;64200;0.66;1637;-11 ＜3232＞ ;三重交通ＧＨＤ;819%;904300;0.03;558;-4 ＜8153＞ ;モスフード;798%;910300;0.01;4280;25 ＜4218＞ ;ニチバン;769%;105300;0.08;1896;-1 ＜9831＞ ;ヤマダHD;728%;20477000;0.06;536.4;3.5 ＜3167＞ ;ＴＯＫＡＩ;692%;2616700;0.01;1155;-18 ＜8281＞ ;ゼビオＨＤ;682%;581300;0.21;1011;0 ＜7458＞ ;第一興商;630%;2116700;0.05;1735;15.5 ＜7510＞ ;たけびし;623%;162100;0.07;2432;-21 ＜4526＞ ;理ビタミン;591%;355700;0.07;2929;7 ＜8173＞ ;Ｊｏｓｈｉｎ;576%;571500;0.01;2908;39 ＜4951＞ ;エステー;574%;197000;0.04;1473;7
[コメント]エステー＜4951＞は信用倍率0.04倍と売り長で推移している。《FA》
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