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出来高変化率ランキング（14時台）～東製鉄、ワシントンホテルなどがランクイン
*14:43JST 出来高変化率ランキング（14時台）～東製鉄、ワシントンホテルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月3日 14:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4691＞ ワシントンホテル 778600 47831.66 346.26% -0.053%
＜6696＞ トラースOP 800800 9416.6 346.15% 0.0591%
＜202A＞ 豆蔵 296800 72754.6 299.35% 0.0014%
＜3627＞ テクミラ 448700 12551.58 258.57% 0.0534%
＜5423＞ 東製鉄 2475000 627000.8 228.54% 0.1782%
＜167A＞ リョーサン菱 1528200 799432.02 210.21% -0.118%
＜4082＞ 稀元素 1256900 464911.24 186.2% -0.0718%
＜3778＞ さくら 6445300 3745719.42 172.88% 0.1957%
＜1447＞ SAAFHD 469700 51263.36 169.23% 0.0502%
＜3856＞ Abalance 472000 90903.58 166.47% 0.0611%
＜2633＞ NFS＆P500 685060 79094.256 148.52% 0.0138%
＜3776＞ ブロバンタワ 1738000 94360.52 139.12% 0.0325%
＜6255＞ エヌピーシー 837600 175820.66 137.28% 0.0734%
＜4169＞ エネチェンジ 4693600 630333.66 133.09% 0.065%
＜4316＞ ビーマップ 4506200 326562.54 131.86% -0.5142%
＜500A＞ TOブックス 36000 60836.5 120.92% 0.028%
＜4884＞ クリングル 7839100 1132118.5 119.08% 0.0136%
＜7375＞ リファインバス 7253800 3725465.9 114.91% -0.0482%
＜235A＞ GX高配30 91207 35036.05 111.93% -0.0093%
＜1591＞ NFJPX400 7764 85760.124 101.54% 0.0075%
<3333> あさひ 594800 311843.1 96.73% 0.0283%
<281A> インフォメティス 3582900 651434.86 93.65% 0.183%
<3498> 霞ヶ関キャ 1066400 2610469.4 93.08% 0.0446%
<5574> ABEJA 174900 189754.9 92.31% 0.0249%
<7545> 西松屋チェ 442600 365656.02 90.16% 0.0123%
<25935> 伊藤園1P 127100 119431.02 80.89% 0.0162%
<8746> unbanked 384800 53649.02 74.02% -0.0341%
<380A> GXチャイナテク 84510 34836.849 73.43% -0.001%
<3415> トウキョベース 1113000 240332.38 65.59% -0.0704%
<6330> 洋エンジ 7136700 8315273.48 65.57% -0.0961%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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