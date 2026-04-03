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出来高変化率ランキング（14時台）～東製鉄、ワシントンホテルなどがランクイン

2026年4月3日 14:43

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記事提供元：フィスコ

*14:43JST 出来高変化率ランキング（14時台）～東製鉄、ワシントンホテルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月3日　14:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4691＞ ワシントンホテル　 778600 　47831.66　 346.26% -0.053%
＜6696＞ トラースOP　　　　800800 　9416.6　 346.15% 0.0591%
＜202A＞ 豆蔵　　　　　　　　296800 　72754.6　 299.35% 0.0014%
＜3627＞ テクミラ　　　　　　448700 　12551.58　 258.57% 0.0534%
＜5423＞ 東製鉄　　　　　　　2475000 　627000.8　 228.54% 0.1782%
＜167A＞ リョーサン菱　　　　1528200 　799432.02　 210.21% -0.118%
＜4082＞ 稀元素　　　　　　　1256900 　464911.24　 186.2% -0.0718%
＜3778＞ さくら　　　　　　　6445300 　3745719.42　 172.88% 0.1957%
＜1447＞ SAAFHD　　　　469700 　51263.36　 169.23% 0.0502%
＜3856＞ Abalance　　472000 　90903.58　 166.47% 0.0611%
＜2633＞ NFS＆P500　　685060 　79094.256　 148.52% 0.0138%
＜3776＞ ブロバンタワ　　　　1738000 　94360.52　 139.12% 0.0325%
＜6255＞ エヌピーシー　　　　837600 　175820.66　 137.28% 0.0734%
＜4169＞ エネチェンジ　　　　4693600 　630333.66　 133.09% 0.065%
＜4316＞ ビーマップ　　　　　4506200 　326562.54　 131.86% -0.5142%
＜500A＞ TOブックス　　　　36000 　60836.5　 120.92% 0.028%
＜4884＞ クリングル　　　　　7839100 　1132118.5　 119.08% 0.0136%
＜7375＞ リファインバス　　　7253800 　3725465.9　 114.91% -0.0482%
＜235A＞ GX高配30　　　　91207 　35036.05　 111.93% -0.0093%
＜1591＞ NFJPX400　　7764 　85760.124　 101.54% 0.0075%
<3333> あさひ　　　　　　　594800 　311843.1　 96.73% 0.0283%
<281A> インフォメティス　　3582900 　651434.86　 93.65% 0.183%
<3498> 霞ヶ関キャ　　　　　1066400 　2610469.4　 93.08% 0.0446%
<5574> ABEJA　　　　　174900 　189754.9　 92.31% 0.0249%
<7545> 西松屋チェ　　　　　442600 　365656.02　 90.16% 0.0123%
<25935> 伊藤園1P　　　　　127100 　119431.02　 80.89% 0.0162%
<8746> unbanked　　384800 　53649.02　 74.02% -0.0341%
<380A> GXチャイナテク　　84510 　34836.849　 73.43% -0.001%
<3415> トウキョベース　　　1113000 　240332.38　 65.59% -0.0704%
<6330> 洋エンジ　　　　　　7136700 　8315273.48　 65.57% -0.0961%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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