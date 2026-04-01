アルミ高騰で沈む株・浮く株　中東危機が招く「選別相場」の勝ち筋

中東情勢の緊迫化に伴い、アルミニウム価格が急騰している。生活圏ではアルミホイルや飲料缶の値上げが話題だが、投資家が注視すべきは、これが単なる物価高ではなく、企業の「価格転嫁力」を試すリトマス試験紙であるという点だ。

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本記事では、アルミ高騰の構造的背景と、日本株市場への影響をプロの視点で整理する。

■なぜ中東危機でアルミが上がるのか？

アルミ精錬は「電気の缶詰」と呼ばれるほど膨大な電力を消費する。中東諸国は安価なエネルギーを背景に、世界のアルミ生産の主要拠点を担っている。

（1）エネルギーコストの直撃: 原油・ガス価格の上昇が、世界的に精錬コストを押し上げる。

（2）供給網の断絶: ホルムズ海峡の緊張による物流コスト増と、中東拠点の供給停止リスク。

（3）LME先物の過熱: 供給不安を背景に、実需を上回る投機資金が流入。

日本は地金を海外に依存しているため、「アルミ高×円安×物流費増」という三重苦の構造的弱点に直面している。

■業種別影響:コスト増を「転嫁」できるか

アルミ高騰は、川下の製造業にとって深刻な利益圧迫要因となる。

・建設・住宅: サッシや建材のコスト増。受注時の見積もりと施工時の原価乖離がリスク。

・食品・飲料: 容器包装材のコスト上昇。PB商品は価格転嫁が難しく、利益率が低下。

・自動車: 軽量化のためアルミ使用量が増加しており、調達コスト増は避けられない。

ここで重要なのは、「値上げしても顧客が離れないか」という一点だ。

■中期投資向け「監視銘柄」選別リスト

コストプッシュ型インフレに強い、あるいは資源高を回避できる銘柄を厳選した。

（1） 圧倒的な価格決定力を持つ企業

・キーエンス （6861）: 高付加価値・直販体制により、原材料比率が極めて低く、利益率が揺るがない。

・信越化学工業 （4063）: 半導体材料などの世界シェアが高く、コスト増を即座に価格へ転嫁できる交渉力を持つ。

（2） アルミ・エネルギー消費の少ない「非製造業」

・オービック （4684）: 基幹システム支援。素材価格の影響をほぼ受けず、DX需要で成長。

・コナミグループ （9766）: デジタルコンテンツ主体。インフレ局面でのディフェンシブ枠。

（3） 資源高をヘッジ・収益化する企業

・三菱商事 （8058）: 自ら資源権益を持ち、エネルギー価格上昇が利益増に直結する。

・伊藤忠商事 （8001）: 非資源分野に強みを持ちつつ、物流網の最適化でコスト耐性が高い。

■投資家はどう動くべきか

短期的なパニックに流されず、以下の3点を決算書から読み解くのが合理的だ。

（1）原価率の変化: アルミ高騰の影響をどれだけ効率化で相殺できているか。

（2）価格改定のタイミング: 契約構造上、いつから新価格が反映されるか。

（3）代替材へのシフト: アルミ依存度を下げる技術投資を行っているか。

今回の高騰は、日本企業の「稼ぐ力」の真価を問うフェーズだ。指数全体を見るのではなく、個別のコスト構造を見極める選別眼が、リターンを左右する。（記事：岩谷栄一郎・記事一覧を見る）