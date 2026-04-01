*11:11JST ADワークスグループ---南海電気鉄道と共同で大型不動産取得契約締結

ADワークスグループ＜2982＞は31日、子会社であるエー・ディー・ワークス（ADW）が南海電気鉄道（南海電鉄）＜9044＞と共同で東京都内の大型収益不動産の取得契約を2026年3月27日付で締結したと発表した。

本物件は東京23区内のレジデンス物件で、出資割合は南海電鉄70％、ADW30％である。

本件において、ADWは物件のバリューアップを主導するアセットマネジメント業務を一括受託し、プロジェクト運営管理とあわせて資産価値向上を担う。これにより、ADWの強みである不動産の目利き力や取得後の価値向上力、長期運用ノウハウをノンアセットビジネスへと拡張することを目指す。

本プロジェクトは、2027年12月期以降を見据えたノンアセットビジネスの具現化に向けたアセットマネジメント第1号案件と位置付けられる。50億円超規模の大型不動産への参入を共同投資により安定的に進め、バランスシート負担の低減と収益機会の最大化を図る。



また、今後は私募ファンド事業などファンドビジネスへの参入を加速し、大型不動産の運用実績の構築を通じて市場からの信頼確立を目指すとともに、アセットマネジメント業務の受託拡大によって、資本効率の最大化と強固な収益基盤の構築につなげる。《KM》