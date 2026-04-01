関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～大黒屋、IRJ HDなどがランクイン
*10:40JST 出来高変化率ランキング（10時台）～大黒屋、IRJ HDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月10日 10:13 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜180A＞ GX超長米 1105060 1794.588 388.1% -0.0043%
＜6035＞ IRJ HD 539100 91193.4 192% 0.0342%
＜179A＞ GX超米H 216920 10433.801 182.88% -0.0015%
＜2354＞ YEDIGIT 597300 114415.08 170% 0.1095%
＜2255＞ iS米債20 632470 46092.954 144.47% -0.0032%
＜2634＞ NFSP500ヘ 63024 50548.929 144.39% 0.0251%
＜7066＞ ピアズ 240200 62712.26 112.1% 0.1652%
＜4565＞ ネクセラファーマ 1619100 546331.06 112.05% 0.172%
＜2630＞ MXS米株ヘ 8456 46209.28 99.91% 0.0247%
＜4626＞ 太陽HD 985900 1836239.08 94.32% -0.0573%
＜6573＞ CRAVIA 2017800 56028.9 82.28% -0.0923%
＜195A＞ MUSCATG 92900 51536.86 79.7% -0.0448%
＜2673＞ 夢隊 199400 18253.82 72.85% -0.0523%
＜1305＞ iFTPX年1 287520 548604.68 67.02% 0.0366%
＜7229＞ ユタカ技研 3500 10330.8 33.71% 0.0016%
＜7940＞ ウェーブロック 117500 78507.34 30.36% 0.0038%
＜1494＞ One高配 1395 49292.26 21.02% 0.0202%
＜8894＞ REVOLUTI 679900 31750.98 10.61% 0.06%
＜1487＞ 上米債HE 14528 128708.398 10.58% 0.0004%
＜8105＞ BitcoinJ 1869500 221802.48 9.55% -0.1225%
<2484> 出前館 473200 64340.04 8.19% 0%
<235A> GX高配30 19730 38967.786 7.1% 0.0179%
<3323> レカム 428600 42243.76 4.51% 0.0705%
<485A> パワーエックス 1800300 9291203.9 1.42% 0.1524%
<7777> 3Dマトリックス 4076000 1970102.66 1.1% 0.0717%
<2334> イオレ 483200 185016.16 -0.05% 0.0677%
<6058> ベクトル 220200 332886.56 -0.63% 0.0424%
<6993> 大黒屋 11519900 1854793.12 -1.03% 0.0496%
<8117> 中央自 133600 293441.8 -2.15% 0.0153%
<2820> やまみ 18300 77552.9 -3.93% 0.0141%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク