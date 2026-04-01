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出来高変化率ランキング（10時台）～大黒屋、IRJ　HDなどがランクイン

2026年4月1日 10:40

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記事提供元：フィスコ

*10:40JST 出来高変化率ランキング（10時台）～大黒屋、IRJ　HDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月10日　10:13　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜180A＞ GX超長米　　　　 1105060 　1794.588　 388.1% -0.0043%
＜6035＞ IRJ HD　　　　　539100 　91193.4　 192% 0.0342%
＜179A＞ GX超米H　　　　　216920 　10433.801　 182.88% -0.0015%
＜2354＞ YEDIGIT　　　597300 　114415.08　 170% 0.1095%
＜2255＞ iS米債20　　　　632470 　46092.954　 144.47% -0.0032%
＜2634＞ NFSP500ヘ　　63024 　50548.929　 144.39% 0.0251%
＜7066＞ ピアズ　　　　　　　240200 　62712.26　 112.1% 0.1652%
＜4565＞ ネクセラファーマ　　1619100 　546331.06　 112.05% 0.172%
＜2630＞ MXS米株ヘ　　　　8456 　46209.28　 99.91% 0.0247%
＜4626＞ 太陽HD　　　　　　985900 　1836239.08　 94.32% -0.0573%
＜6573＞ CRAVIA　　　　2017800 　56028.9　 82.28% -0.0923%
＜195A＞ MUSCATG　　　92900 　51536.86　 79.7% -0.0448%
＜2673＞ 夢隊　　　　　　　　199400 　18253.82　 72.85% -0.0523%
＜1305＞ iFTPX年1　　　287520 　548604.68　 67.02% 0.0366%
＜7229＞ ユタカ技研　　　　　3500 　10330.8　 33.71% 0.0016%
＜7940＞ ウェーブロック　　　117500 　78507.34　 30.36% 0.0038%
＜1494＞ One高配　　　　　1395 　49292.26　 21.02% 0.0202%
＜8894＞ REVOLUTI　　679900 　31750.98　 10.61% 0.06%
＜1487＞ 上米債HE　　　　　14528 　128708.398　 10.58% 0.0004%
＜8105＞ BitcoinJ　　1869500 　221802.48　 9.55% -0.1225%
<2484> 出前館　　　　　　　473200 　64340.04　 8.19% 0%
<235A> GX高配30　　　　19730 　38967.786　 7.1% 0.0179%
<3323> レカム　　　　　　　428600 　42243.76　 4.51% 0.0705%
<485A> パワーエックス　　　1800300 　9291203.9　 1.42% 0.1524%
<7777> 3Dマトリックス　　4076000 　1970102.66　 1.1% 0.0717%
<2334> イオレ　　　　　　　483200 　185016.16　 -0.05% 0.0677%
<6058> ベクトル　　　　　　220200 　332886.56　 -0.63% 0.0424%
<6993> 大黒屋　　　　　　　11519900 　1854793.12　 -1.03% 0.0496%
<8117> 中央自　　　　　　　133600 　293441.8　 -2.15% 0.0153%
<2820> やまみ　　　　　　　18300 　77552.9　 -3.93% 0.0141%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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