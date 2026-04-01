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出来高変化率ランキング（9時台）～スターマイカHD、ネクセラファーマなどがランクイン
*09:56JST 出来高変化率ランキング（9時台）～スターマイカHD、ネクセラファーマなどがランクイン
スター・マイカHD＜2975＞がランクイン（9時37分時点）。大幅高。前日取引終了後
に、第1四半期決算を発表している。営業利益は24.92億円（前年同期比51.5％
増）。売上高・利益ともに第1四半期として過去最高。リノベマンション（売買）の
大幅な増益が最高益を牽引。高価格帯物件販売が増益のドライバーとなった。26年1
1月期営業利益は92.98億円（前期比27.1％増）予想。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月1日 9:37 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜180A＞ GX超長米 1105050 1794.588 388.1% -0.0073%
＜6035＞ IRJ HD 535200 91193.4 191.1% 0.0313%
＜179A＞ GX超米H 216920 10433.801 182.88% -0.0015%
＜2634＞ NFSP500ヘ 61597 50548.929 141.53% 0.024%
＜2354＞ YE DIGIT 469300 114415.08 139.44% 0.1329%
＜7066＞ ピアズ 240200 62712.26 112.1% 0.1652%
＜4565＞ ネクセラファーマ 1518100 546331.06 104.07% 0.172%
＜2630＞ MXS米株ヘ 8455 46209.28 99.89% 0.0235%
＜4626＞ 太陽HD 815800 1836239.08 72.26% -0.0569%
＜1305＞ iFTPX年1 284490 548604.68 65.85% 0.0317%
＜6573＞ CRAVIA 1452000 56028.9 46.91% -0.0923%
＜7229＞ ユタカ技研 3500 10330.8 33.71% 0.0016%
＜7940＞ ウェーブロック 117400 78507.34 30.28% 0.0048%
＜195A＞ MUSCAT G 54600 51536.86 26.44% 0.0073%
＜2673＞ 夢隊 123700 18253.82 23.25% -0.0348%
＜1487＞ 上米債HE 14528 128708.398 10.58% 0.0004%
＜235A＞ GX高配30 19487 38967.786 6.06% 0.0157%
＜4564＞ OTS 70253700 1643684.82 -5.07% 0%
＜6058＞ ベクトル 202900 332886.56 -7% 0.0416%
<8105> BitcoinJ 1506000 221802.48 -7.52% -0.0967%
<2820> やまみ 17400 77552.9 -7.76% 0.0129%
<7777> 3Dマトリックス 3595700 1970102.66 -8.53% 0.0693%
<2239> SPレバ2倍 1526 31473.148 -8.56% 0.0365%
<3323> レカム 362300 42243.76 -8.63% 0.0705%
<6391> 加地テック 5900 33802.9 -11.28% -0.0143%
<7022> サノヤスHD 128900 46113.68 -12.62% 0.0205%
<2970> GLC G 43300 60071.92 -13.53% 0%
<453A> iS米カバコ 46710 49671.546 -13.95% -0.0039%
＜2975＞ スターマイカHD 197400 394444.34 -14.26% 0.0676%
<3664> WIZE 1296300 52971.34 -15.6% -0.0312%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》
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