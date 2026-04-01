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出来高変化率ランキング（9時台）～スターマイカHD、ネクセラファーマなどがランクイン

2026年4月1日 09:56

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記事提供元：フィスコ

*09:56JST 出来高変化率ランキング（9時台）～スターマイカHD、ネクセラファーマなどがランクイン
スター・マイカHD＜2975＞がランクイン（9時37分時点）。大幅高。前日取引終了後
に、第1四半期決算を発表している。営業利益は24.92億円（前年同期比51.5％
増）。売上高・利益ともに第1四半期として過去最高。リノベマンション（売買）の
大幅な増益が最高益を牽引。高価格帯物件販売が増益のドライバーとなった。26年1
1月期営業利益は92.98億円（前期比27.1％増）予想。


※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月1日　9:37　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜180A＞ GX超長米　　　　 1105050 　1794.588　 388.1% -0.0073%
＜6035＞ IRJ HD　　　　535200 　91193.4　 191.1% 0.0313%
＜179A＞ GX超米H　　　　　216920 　10433.801　 182.88% -0.0015%
＜2634＞ NFSP500ヘ　　61597 　50548.929　 141.53% 0.024%
＜2354＞ YE DIGIT　　469300 　114415.08　 139.44% 0.1329%
＜7066＞ ピアズ　　　　　　　240200 　62712.26　 112.1% 0.1652%
＜4565＞ ネクセラファーマ　　1518100 　546331.06　 104.07% 0.172%
＜2630＞ MXS米株ヘ　　　　8455 　46209.28　 99.89% 0.0235%
＜4626＞ 太陽HD　　　　　　815800 　1836239.08　 72.26% -0.0569%
＜1305＞ iFTPX年1　　　284490 　548604.68　 65.85% 0.0317%
＜6573＞ CRAVIA　　　　1452000 　56028.9　 46.91% -0.0923%
＜7229＞ ユタカ技研　　　　　3500 　10330.8　 33.71% 0.0016%
＜7940＞ ウェーブロック　　　117400 　78507.34　 30.28% 0.0048%
＜195A＞ MUSCAT G　　54600 　51536.86　 26.44% 0.0073%
＜2673＞ 夢隊　　　　　　　　123700 　18253.82　 23.25% -0.0348%
＜1487＞ 上米債HE　　　　　14528 　128708.398　 10.58% 0.0004%
＜235A＞ GX高配30　　　　19487 　38967.786　 6.06% 0.0157%
＜4564＞ OTS　　　　　　　70253700 　1643684.82　 -5.07% 0%
＜6058＞ ベクトル　　　　　　202900 　332886.56　 -7% 0.0416%
<8105> BitcoinJ　　1506000 　221802.48　 -7.52% -0.0967%
<2820> やまみ　　　　　　　17400 　77552.9　 -7.76% 0.0129%
<7777> 3Dマトリックス　　3595700 　1970102.66　 -8.53% 0.0693%
<2239> SPレバ2倍　　　　1526 　31473.148　 -8.56% 0.0365%
<3323> レカム　　　　　　　362300 　42243.76　 -8.63% 0.0705%
<6391> 加地テック　　　　　5900 　33802.9　 -11.28% -0.0143%
<7022> サノヤスHD　　　　128900 　46113.68　 -12.62% 0.0205%
<2970> GLC G　　　　　43300 　60071.92　 -13.53% 0%
<453A> iS米カバコ　　　　46710 　49671.546　 -13.95% -0.0039%
＜2975＞ スターマイカHD　　197400 　394444.34　 -14.26% 0.0676%
<3664> WIZE　　　　　　1296300 　52971.34　 -15.6% -0.0312%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》

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