*09:51JST ビューティカダンHD---株主優待制度を実施、保有株主へ自社関連商品を贈呈

ビューティカダンHD＜3041＞は1日、株主優待制度を実施すると発表した。

同社は、中期経営計画における重点テーマである「地域の魅力を活かした事業展開」および「農業分野への戦略的投資」に基づき、株主優待制度を通じた地域連携の取り組みを推進している。当優待制度は、優待品の提供にとどまらず、地域生産者との協業による安定供給体制の構築および地域農業支援を目的とするものであり、同社の中期的事業戦略とも連動するものである。

株主優待の対象は、2026年6月30日時点で株主名簿に記載された株主で、200株以上保有の株主に熊本県産米(新米)5キロ、2000株以上保有の株主に熊本県産米(新米)5キロおよびグループ会社THE MOMENTが運営するフレンチ・鉄板焼きレストランのディナー招待券(20,000円相当)を贈呈する。贈呈時期は2026年11月中旬より順次発送予定としている。

同社は、今後も株主への還元の充実と地域社会との持続的な価値創出の両立を図り、企業価値の向上に努めていく。《NH》