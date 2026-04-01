*09:00JST YEデジタル、サノヤスＨＤ◆今日のフィスコ注目銘柄◆

YEデジタル＜2354＞

2026年2月期の連結業績は、売上高が前期比1.6％増の202億6300万円、営業利益は同15.6％増の16億2800万円だった。ビジネスソリューション事業において、ERPソリューションは、ビジネスDX推進・構築やIT基盤などの環境整備、新たな顧客開拓や案件獲得により増加。健康保険者向けシステム構築終了の影響はあったが、自動車製造業向けのビジネスシステム開発や移動体通信事業者向け開発は堅調に推移した。2027年2月期の連結業績は、売上高が前期比8.6％増の220億円、営業利益は同35.1％増の22億円を計画。

サノヤスＨＤ＜7022＞

2月18日につけた570円をピークに調整を強め、3月に入り25日線を割り込むと、その後も弱いトレンドを形成するなかで75日線水準まで下げてきた。週足では13週線を割り込んでおり、週足のボリンジャーバンドの+3σ突破からの調整に一巡感はあるだろう。いったんは自律反発狙いのスタンスに向かわせそうだ。《CS》