*08:41JST 前場に注目すべき3つのポイント～地政学リスク後退で買い戻しが広がる～

1日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。



■地政学リスク後退で買い戻しが広がる

■KDDI、26/3下方修正 営業利益 1兆0900億円←1兆1780億円

■デンソー＜6902＞売上高8兆円超、30年度中計、電動・知能化に重点

■地政学リスク後退で買い戻しが広がる

1日の日本株市場は買い先行で始まり、その後も押し目買い意欲の強さが意識される相場展開になりそうだ。3月31日の米国市場はNYダウが1125ドル高、ナスダックは795ポイント高だった。トランプ米大統領の発言を受けて米国とイランの軍事衝突が終結に向かうとの観測が浮上。さらに、イラン大統領が「条件が合えば戦争終了の準備がある」との報道を受けて上げ幅を拡大させた。シカゴ日経225先物（6月限）清算値は大阪比1875円高の53075円。円相場は1ドル＝158円70銭台で推移している。



シカゴ先物にサヤ寄せする形で、ギャップアップから始まることになりそうだ。日経225先物（6月限）はナイトセッションで一時53220円まで買われる場面もみられ、75日線（53336円）を捉えてきた。同線を明確に上抜けてくるようだと25日線（54299円）が射程に入ってくることで、先物市場ではショートカバーが入りやすいだろう。



昨日の日経平均株価は50558円まで売られる場面もみられたが、その後は下げ渋る動きのなかで51000円台での底堅さが意識された。ボリンジャーバンドの-1σ（52472円）と-2σ（50273円）とのレンジで推移するなかで、-1σ突破から75日線（53492円）上抜けを意識した相場展開になりそうだ。買い一巡後は次第に上値の重さが意識されてくる場面もありそうだが、押し目狙いのスタンスに向かわせよう。



インデックスに絡んだ商いが集中するため、東エレク＜8035＞やソフトバンクG＜9984＞、フジクラ＜5803＞など指数インパクトの大きい値がさ株が日経平均を押し上げる形になりそうだ。そのほか、昨夕の決算では、YEデジタル＜2354＞、サノヤスHD＜7022＞、スターマイカHD＜2975＞、フェリシモ＜3396＞、テクノアルファ＜3089＞、シナネンHD＜8132＞、西日本FH＜7189＞などが注目されよう。

■KDDI、26/3下方修正 営業利益 1兆0900億円←1兆1780億円

KDDI＜9433＞は2026年3月期業績予想の修正を発表。営業利益を1兆1780億円から1兆0900億円に下方修正した。連結子会社であるビッグローブ及び同社の子会社であるジー・プランの広告代理事業に関し、売上高及び売上原価の架空計上等の不適切な取引が行われていたことが認めらた。不適切な取引に係る売上および売上原価を取り消すとともに、代理店手数料として外部流出した金額を損失計上する見込み。

■前場の注目材料

・NYダウは上昇（46341.51、+1125.37）

・ナスダック総合指数は上昇（21590.63、+795.99）

・SOX指数は上昇（7588.20、+445.86）

・シカゴ日経225先物は上昇（53075、+1875）

・米長期金利は低下

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

・デンソー＜6902＞売上高8兆円超、30年度中計、電動・知能化に重点

・シャープ＜6753＞EV・AI「早期事業化」、新社長、鴻海と連携強調

・トヨタ自＜7203＞ダイムラー・ボルボGと協業、大型商用車向け燃料電池開発

・マキタ＜6586＞パナソニックエレクトリックワークスが、電動工具事業を売却

・三菱マテリアル＜5711＞米レアアース再生に出資、日本で事業化調査

・りそなHD＜8308＞29年3月期新中計、当期益56%増、預貸金利益が拡大

・エクサウィザーズ＜4259＞三井住友フィナンシャルGとAI・DXで資本提携

・西武HD＜9024＞西武鉄道、三菱重工業が新型車両納入、山口線向け

・住友重工＜6302＞フジタなどと、自律型建機を協調、積み込み・運搬自動化

・月島HD<6332>月島JFEアクア、函館で消化ガス発電、民設民営方式

・KOKUSAI ELECTRIC<6525>半導体装置3割増産、DRAM向け拡大

・スタンレー電気<6923>深紫外LED効率3倍、10月量産開始

・帝人<3401>帝人フロンティア、機能性繊維で「美容×快適」、今秋新ブランド

・西部ガスHD<9536>九州電力と、ひびきLNG火力稼働、低炭素・高い発電効率

・荒川化学工業<4968>ベトナムに調達拠点、明和産業と新会社

・中外製薬<4519>希少疾患薬が国内発売、ドラッグラグロス対策拡大

・ロイヤルホテル<9713>街の魅力ホテルと融合、大阪市に新ブランド1号店

・ニコン<7731>東京大学などと、光学顕微鏡を遠隔操作、東京-北海道で検証



☆前場のイベントスケジュール

＜国内＞

・08：50 日銀短観3月調査・大企業製造業DI（予想：+16、前回：+15）

＜海外＞

・10：45 中国・3月RatingDog製造業PMI（予想：51.7、2月：52.1）《YY》