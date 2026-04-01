セプテーニHD、電通デジタル配当19億2300万円を計上、個別業績に寄与

■営業外収益に受取配当金計上

セプテーニ・ホールディングス<4293>(東証スタンダード)は3月31日、個別決算における営業外収益(受取配当金)の計上について発表した。2026年12月期第1四半期において、持分法適用関連会社からの配当金を受領する予定である。

同社は、持分法適用関連会社である電通デジタルから配当金19億2300万円を受領する見込みで、受領日は2026年4月末日を予定している。当該配当金は個別決算において営業外収益として計上される。

一方、当該配当は持分法適用関連会社からのものであるため、2026年12月期の連結業績に与える影響はないとしている。個別決算上の収益計上にとどまる見通しである。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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