*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 岡本硝子、WTOKYO、芝浦メカトロニクスなど

銘柄名<コード>31日終値⇒前日比

東洋証券＜8614＞ 628 -39

引き続き配当権利落ちの影響強く。

SUMCO＜3436＞ 1659.5 -122.5

半導体関連全般に31日は売り先行となり。

東邦チタニウム＜5727＞ 2343 -168

JX金属と連動安の形。

リガク＜268A＞ 2002 -182

キオクシアの株価下落なども影響か。

JX金属＜5016＞ 3312 -272

カナダレアメタル採掘企業に出資もポジティブ反応限定的。

芝浦メカトロニクス＜6590＞ 3950 -310

半導体関連の中でもボラティリティが大きく。

三菱商事＜8058＞ 5317 -352

資源関連株には全般利食い売りが優勢な地合いで。

K＆Oエナジーグループ＜1663＞ 5470 -190

30日急騰で利食い売り圧力強まる。

TOPPAN＜7911＞ 4105 -234

4500円レベルの節目割り込んでから下げ加速。

東洋エンジニアリング＜6330＞ 2598 -161

肥料関連の株価下落が31日は影響も。

レゾナック＜4004＞ 9802 -633

半導体関連株安の影響強まる。

アルメディオ＜7859＞ 304 +52

脱ナフサ関連として関心のもよう。

ぷらっとホーム＜6836＞ 1011 +71

たんなる短期資金の値幅取り。

岡本硝子＜7746＞ 1111 +114

ガラス材料の新技術などはやされているもよう。

千趣会＜8165＞ 137 +11

固定資産売却益計上で純利益予想を上方修正。

片倉コープ＜4031＞ 1499 -271

肥料関連株には利食い売り優勢に。

ERI HD＜6083＞ 3870 -690

大幅増益決算発表もインパクト限定的で出尽くし感に。

バナーズ＜3011＞ 184 -45

30日急騰の反動安。

中村超硬＜6166＞ 775 +33

26年3月期復配を発表。

Retty＜7356＞ 154 +11

26年9月期純利益予想を上方修正。

ライトアップ<6580> 982 -79

30日ストップ高の反動安。

ステラファーマ<4888> 759 +3

信用取引規制を嫌気し30日売られる。31日は買い優勢。

パワーエックス<485A> 4625 -100

30日大幅高。31日は売り買い交錯。

AMI<3773> 1136 +17

26年3月期純利益と配当予想の上方修正と自社株買いを発表し30日ストップ高。

ビープラッツ<4381> 430 -75

30日ストップ安の売り地合いが継続。

リッジアイ<5572> 2030 +13

連結子会社の全株式をSBIホールディングスに譲渡。

シンカ<149A> 1005 -221

30日長い陰線となり手仕舞い売り誘う。

WTOKYO<9159> 2349 +400

SBI<8473>と資本業務提携すると発表し30日ストップ高。《CS》