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前日に動いた銘柄 part2 岡本硝子、WTOKYO、芝浦メカトロニクスなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 岡本硝子、WTOKYO、芝浦メカトロニクスなど
銘柄名<コード>31日終値⇒前日比
東洋証券＜8614＞ 628 -39
引き続き配当権利落ちの影響強く。
SUMCO＜3436＞ 1659.5 -122.5
半導体関連全般に31日は売り先行となり。
東邦チタニウム＜5727＞ 2343 -168
JX金属と連動安の形。
リガク＜268A＞ 2002 -182
キオクシアの株価下落なども影響か。
JX金属＜5016＞ 3312 -272
カナダレアメタル採掘企業に出資もポジティブ反応限定的。
芝浦メカトロニクス＜6590＞ 3950 -310
半導体関連の中でもボラティリティが大きく。
三菱商事＜8058＞ 5317 -352
資源関連株には全般利食い売りが優勢な地合いで。
K＆Oエナジーグループ＜1663＞ 5470 -190
30日急騰で利食い売り圧力強まる。
TOPPAN＜7911＞ 4105 -234
4500円レベルの節目割り込んでから下げ加速。
東洋エンジニアリング＜6330＞ 2598 -161
肥料関連の株価下落が31日は影響も。
レゾナック＜4004＞ 9802 -633
半導体関連株安の影響強まる。
アルメディオ＜7859＞ 304 +52
脱ナフサ関連として関心のもよう。
ぷらっとホーム＜6836＞ 1011 +71
たんなる短期資金の値幅取り。
岡本硝子＜7746＞ 1111 +114
ガラス材料の新技術などはやされているもよう。
千趣会＜8165＞ 137 +11
固定資産売却益計上で純利益予想を上方修正。
片倉コープ＜4031＞ 1499 -271
肥料関連株には利食い売り優勢に。
ERI HD＜6083＞ 3870 -690
大幅増益決算発表もインパクト限定的で出尽くし感に。
バナーズ＜3011＞ 184 -45
30日急騰の反動安。
中村超硬＜6166＞ 775 +33
26年3月期復配を発表。
Retty＜7356＞ 154 +11
26年9月期純利益予想を上方修正。
ライトアップ<6580> 982 -79
30日ストップ高の反動安。
ステラファーマ<4888> 759 +3
信用取引規制を嫌気し30日売られる。31日は買い優勢。
パワーエックス<485A> 4625 -100
30日大幅高。31日は売り買い交錯。
AMI<3773> 1136 +17
26年3月期純利益と配当予想の上方修正と自社株買いを発表し30日ストップ高。
ビープラッツ<4381> 430 -75
30日ストップ安の売り地合いが継続。
リッジアイ<5572> 2030 +13
連結子会社の全株式をSBIホールディングスに譲渡。
シンカ<149A> 1005 -221
30日長い陰線となり手仕舞い売り誘う。
WTOKYO<9159> 2349 +400
SBI<8473>と資本業務提携すると発表し30日ストップ高。《CS》
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