*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1象印マホービン、テクセンドフォトマスク、KADOKAWAなど

銘柄名<コード>31日終値⇒前日比

ユーピーアール＜7065＞ 898 +19

26年8月期上期業績見込みを上方修正。

東邦ガス＜9533＞ 1259 +15.5

発行済株式数の4.4％上限の自社株買い発表。

しまむら＜8227＞ 3300 +24

営業利益が前期3.8％増・今期8.7％増予想。

山善＜8051＞ 1437 +54

26年3月期業績予想を上方修正。

富士フイルム＜4901＞ 2966.5 +39

発行済株式数の1.1％上限の自社株買いと消却発表。

持田薬＜4534＞ 3460 -145

株式売出しと自社株買い発表。

ラサ工業＜4022＞ 1645 +36

直近で株価高騰の片倉コープの大株主でもあり。

象印マホービン＜7965＞ 1666 +166

第1四半期は想定以上の大幅増益決算に。

Appier Group＜4180＞ 782 +23

中小型の内需IT関連に31日は買いが向かう。

SHIFT＜3697＞ 635.8 +21

31日はIT関連のリバウンドに関心が向かい。

テクセンドフォトマスク＜429A＞ 2946 +153

野村證券では新規に買い推奨。

Sansan＜4443＞ 1163 +37

SaaS関連見直しの動きが強まる。

滋賀銀行＜8366＞ 1863 +40

地銀再編の進展による思惑買いで。

KADOKAWA＜9468＞ 3797 +159

オアシスマネジメントの買い増しが継続へ。

リクルートHD＜6098＞ 6526 +210

半導体関連から資金シフトも。

日揮HD＜1963＞ 2272 +25.5

将来的なLNGプラント建設需要の拡大期待で。

UACJ＜5741＞ 2307 +89

米アルコアの株価上昇などが刺激に。

インフォマート＜2492＞ 465 +24

情報サービスセクターの株高の流れに乗る。

オムロン＜6645＞ 4432 +86

電子部品事業をカーライルに売却へ。

ペプチドリーム＜4587＞ 1197.5 +25.5

安値圏での買い戻しが優勢か。

カカクコム<2371> 2073.5 +105.5

売り込まれてきた情報サービスセクターのリバウンドで。

ベイカレント<6532> 4539 +105

IT・コンサル関連等には見直しの動き向かう。

多木化学<4025> 4250 -1000

31日は肥料関連に利食い売り集まる。

ニッコンHD<9072> 4253 -617

天井到達感から見切り売り優勢。

イーレックス<9517> 967 -93

代替エネルギー関連として直近上昇の反動。

メイコー<6787> 24140 -3280

3万円乗せ後は目先の達成感が優勢。

日本コークス工業<3315> 115 -9

石炭関連の一角には利食い売り優勢。

ハーモニック・ドライブ・システムズ<6324> 3465 -325

特段の材料はなく需給要因が中心か。

フジクラ<5803> 4090 -415

みずほ証券では目標株価を引き下げ。《CS》