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前日に動いた銘柄 part1象印マホービン、テクセンドフォトマスク、KADOKAWAなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1象印マホービン、テクセンドフォトマスク、KADOKAWAなど
銘柄名<コード>31日終値⇒前日比
ユーピーアール＜7065＞ 898 +19
26年8月期上期業績見込みを上方修正。
東邦ガス＜9533＞ 1259 +15.5
発行済株式数の4.4％上限の自社株買い発表。
しまむら＜8227＞ 3300 +24
営業利益が前期3.8％増・今期8.7％増予想。
山善＜8051＞ 1437 +54
26年3月期業績予想を上方修正。
富士フイルム＜4901＞ 2966.5 +39
発行済株式数の1.1％上限の自社株買いと消却発表。
持田薬＜4534＞ 3460 -145
株式売出しと自社株買い発表。
ラサ工業＜4022＞ 1645 +36
直近で株価高騰の片倉コープの大株主でもあり。
象印マホービン＜7965＞ 1666 +166
第1四半期は想定以上の大幅増益決算に。
Appier Group＜4180＞ 782 +23
中小型の内需IT関連に31日は買いが向かう。
SHIFT＜3697＞ 635.8 +21
31日はIT関連のリバウンドに関心が向かい。
テクセンドフォトマスク＜429A＞ 2946 +153
野村證券では新規に買い推奨。
Sansan＜4443＞ 1163 +37
SaaS関連見直しの動きが強まる。
滋賀銀行＜8366＞ 1863 +40
地銀再編の進展による思惑買いで。
KADOKAWA＜9468＞ 3797 +159
オアシスマネジメントの買い増しが継続へ。
リクルートHD＜6098＞ 6526 +210
半導体関連から資金シフトも。
日揮HD＜1963＞ 2272 +25.5
将来的なLNGプラント建設需要の拡大期待で。
UACJ＜5741＞ 2307 +89
米アルコアの株価上昇などが刺激に。
インフォマート＜2492＞ 465 +24
情報サービスセクターの株高の流れに乗る。
オムロン＜6645＞ 4432 +86
電子部品事業をカーライルに売却へ。
ペプチドリーム＜4587＞ 1197.5 +25.5
安値圏での買い戻しが優勢か。
カカクコム<2371> 2073.5 +105.5
売り込まれてきた情報サービスセクターのリバウンドで。
ベイカレント<6532> 4539 +105
IT・コンサル関連等には見直しの動き向かう。
多木化学<4025> 4250 -1000
31日は肥料関連に利食い売り集まる。
ニッコンHD<9072> 4253 -617
天井到達感から見切り売り優勢。
イーレックス<9517> 967 -93
代替エネルギー関連として直近上昇の反動。
メイコー<6787> 24140 -3280
3万円乗せ後は目先の達成感が優勢。
日本コークス工業<3315> 115 -9
石炭関連の一角には利食い売り優勢。
ハーモニック・ドライブ・システムズ<6324> 3465 -325
特段の材料はなく需給要因が中心か。
フジクラ<5803> 4090 -415
みずほ証券では目標株価を引き下げ。《CS》
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