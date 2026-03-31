*22:27JST 【市場反応】米1月FHFA住宅価格指数/1月S&P20都市住宅価格指数は伸び鈍化、ドル売り優勢

米連邦住宅金融庁（FHFA）が発表した1月FHFA住宅価格指数は前月比＋0.1％と12月＋0.3％から伸びが鈍化しマイナスとなった昨年9月来で最低。12月分は＋0.1％から上方修正された。米1月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数は前年比＋1.18％と12月＋1.43％から予想以上に伸びが鈍化し、23年7月以来の低水準となった。

住宅価格の伸び鈍化で米国債相場は続伸。10年債利回りは4.30％まで低下。ドルは売りが優勢となった。ドル・円は159円57銭から159円21銭まで下落。ユーロ・ドルは1.1490ドルから1.1518ドルまで上昇、ポンド・ドルは1.3229ドルから1.3251ドルまで上昇した。

【経済指標】

・米・1月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数：前年比＋1.18％（予想：＋1.38％、12月：＋1.43％←＋1.38％）

・米・1月FHFA住宅価格指数：前月比＋0.1％（予想：＋0.1％、12月：＋0.3％←＋0.1％）《KY》