*17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は伸び悩みか、160円台浮上なら為替介入に警戒

31日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。中東紛争の激化懸念で原油相場が再び高騰し、ドル買い地合いを強める見通し。ただ、節目の160円を上抜ければ日本政府の円安牽制で、過度な円売りは縮小しそうだ。

トランプ米大統領はイランとの和平交渉進展をアピールするものの、同国の主要なエネルギー施設があるカーグ島への再攻撃を示唆するなど言行は一致していない。前日は中東紛争の長期化懸念で原油相場は一段高となり、ドル全面高に。ユーロ・ドルは1.15ドル付近から1.1450ドル台に下落、ドル・円は日本の強い円安牽制による円買いで159円30銭台に失速。本日アジア市場で原油高・ドル高によりドル・円は160円に近づいた。

この後の海外市場はドル買い継続の見通し。トランプ氏の中東紛争解決に向けた取り組みは難航し、原油高を背景としたドル高に振れやすい展開となりそうだ。一方、今晩発表の消費者信頼感指数やJOLTS求人件数は前回から悪化が予想される。米連邦準備制度理事会（FRB)の緩和的な政策は遠のき、スタグフレーション懸念が強まればドルは積極的に買いづらい。また、心理的節目の160円を上抜ければ為替介入が警戒されるため、上値の重さが意識されるだろう。

【今日の欧米市場の予定】

・18：00 欧・3月ユーロ圏消費者物価指数（予想：前年比＋2.6％、2月：＋1.9％）

・21：00 南アフリカ・2月貿易収支（1月：＋93億ランド）

・22：00 米・1月CS住宅価格指数（12月：前年比＋1.4％）

・22：45 米・3月シカゴ購買部協会景気指数（予想：54.6、2月：57.7）

・23：00 米・3月CB消費者信頼感指数（予想：88.0、2月：91.2）

・23：00 米・2月JOLTS求人件数（予想：689万件、1月：694.6万件）《CS》