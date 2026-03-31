*16:55JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅に4日続落、東エレクやアドバンテストが2銘柄で約320円分押し下げ

31日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり88銘柄、値下がり135銘柄、変わらず2銘柄となった。

前日30日の米国株式市場はまちまち。値ごろ感からの買いや長期金利の低下を好感したが、トランプ大統領がイランのエネルギー施設、発電所攻撃の可能性を警告しイラン戦争の激化、長期化が警戒され原油価格が一段と上昇するに連れて相場は失速した。その後、連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長の発言が想定された程タカ派色が強まらず年内の利上げ警戒感が後退しダウはプラス圏を維持。ナスダックは半導体におされ下落に転じた。米株式市場の動向を横目に、本日の日経平均は4日続落して取引を開始した。朝方の売り一巡後は下げ幅を縮小する動きが広がり前場中ごろにプラス圏に浮上したが、買いは続かず再度マイナス圏に転落、その後は51000円台で軟調推移となった。2月完全失業率が2.6％、3月東京都区部コアCPIが前年同月比1.7％上昇とおおむね想定内だったことに加え、米長期金利低下も支えとなり、先物にまとまった買いが入った。ただ、海外市場で原油先物価格が強含みで推移したことや、中東情勢の先行き不透明感が継続しており、投資家心理を慎重にさせた。

大引けの日経平均は前営業日比822.13円安の51063.72円となった。東証プライム市場の売買高は26億4160万株、売買代金は8兆3666億円だった。業種別では、非鉄金属、鉱業、卸売業などが下落した一方で、サービス業、パルプ・紙、保険業などが上昇した。東証プライム市場の値上がり銘柄は38.9％、対して値下がり銘柄は57.5％となっている。

値下がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約161円押し下げた。同2位はアドバンテスト＜6857＞となり、ソフトバンクG＜9984＞、フジクラ＜5803＞、三菱商＜8058＞、ファナック＜6954＞、イビデン＜4062＞などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはリクルートHD＜6098＞となり1銘柄で日経平均を約21円押し上げた。同2位はデンソー＜6902＞となり、コナミG＜9766＞、信越化4063>、KDDI＜9433＞、花王＜4452＞、バンナムHD＜7832＞などがつづいた。



*15:30現在

日経平均株価 51063.72(-822.13)

値上がり銘柄数 88(寄与度+119.13)

値下がり銘柄数 135(寄与度-941.26)

変わらず銘柄数 2



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6098＞ リクルートHD 6526 210 21.06

＜6902＞ デンソー 1947.5 56.5 7.55

＜9766＞ コナミG 19335 220 7.35

＜4063＞ 信越化 6259 42 7.02

＜9433＞ KDDI 2723.5 14.5 5.82

＜4452＞ 花王 6178 147 4.91

＜7832＞ バンナムHD 3867 46 4.61

＜4901＞ 富士フイルム 2966.5 39 3.91

＜6758＞ ソニーG 3209 21 3.51

＜6532＞ ベイカレント 4539 105 3.51

＜6988＞ 日東電工 3064 19 3.18

＜9735＞ セコム 6036 45 3.01

＜6645＞ オムロン 4432 86 2.87

<4307> 野村総合研究所 4332 82 2.74

<2413> エムスリー 1605.5 29 2.33

<4704> トレンドマイクロ 5240 68 2.27

<4661> オリエンタルランド 2700 62.5 2.09

<8766> 東京海上HD 7308 40 2.01

<6702> 富士通 3172 51 1.70

<8802> 三菱地所 4321 47 1.57

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜8035＞ 東エレク 37230 -1610 -161.45

＜6857＞ アドバンテ 20330 -595 -159.11

＜9984＞ ソフトバンクG 3555 -137 -109.90

＜5803＞ フジクラ 4090 -415 -83.23

＜8058＞ 三菱商事 5317 -352 -35.30

＜6954＞ ファナック 5302 -184 -30.75

＜4062＞ イビデン 7372 -404 -27.01

<6920> レーザーテック 33350 -1950 -26.07

<8031> 三井物産 5959 -330 -22.06

<5802> 住友電気工業 8380 -620 -20.72

<6146> ディスコ 61240 -3010 -20.12

<6762> TDK 1966 -34 -17.05

<7203> トヨタ自動車 3162 -62 -10.36

<6981> 村田製作所 3409 -125 -10.03

<6367> ダイキン工業 18685 -300 -10.03

<7741> HOYA 26550 -475 -7.94

<4578> 大塚HD 11010 -235 -7.86

<5801> 古河電気工業 28785 -2165 -7.24

<4503> アステラス製薬 2519 -39.5 -6.60

<5713> 住友金属鉱山 8855 -395 -6.60《CS》