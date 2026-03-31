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東証グロ－ス指数は大幅続落、下値は堅いが中東情勢への警戒感が継続
*16:27JST 東証グロ－ス指数は大幅続落、下値は堅いが中東情勢への警戒感が継続
東証グロース市場指数 911.78 -13.20／出来高 2億8153万株／売買代金 1319億円東証グロース市場250指数 699.09 -10.84／出来高 1億4058万株／売買代金 1009億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって大幅続落。値下がり銘柄数は309、値上がり銘柄数は241、変わらずは42。
前日30日の米株式市場でダウ平均は反発。長期金利の低下や、連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長の発言で年内の利上げ警戒感が後退したことが株価の支えとなった。一方、トランプ大統領がイランのエネルギー施設、発電所攻撃の可能性を警告したことを受け、原油価格が一段と上昇したことなどが株価の重しとなった。ナスダックは半導体におされ下落に転じた。
今日のグロ－ス市場は朝安の後は下値の堅い展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は2.18％安となった。朝方は売りが先行した。昨日の米株式市場は主要指数が高安まちまちだったが、海外市場で原油先物価格が強含みで推移したことが東京市場で株価の重しとなった。一方、昨日の海外市場で米長期金利が低下したことが東京市場の株価の支えとなった。また、昨日の東証グロース市場指数が3.1％下落したことから、押し目待ちや自律反発狙いの買いが入りやすかった。さらに、日本時間の今日午前に、トランプ米大統領がイランへの攻撃停止を示唆していると伝わり、米原油先物価格が下落、ダウ平均先物が上昇し、東京市場の株価支援要因となった。こうした状況から、今日の東証グロース市場指数は朝方の売り一巡後は下値が堅く、午前の中頃には上げに転じる場面があった。ただ、中東情勢への警戒感は継続し、上値を追う動きは見られず、午後は再びマイナス圏での推移となった。
個別では、前日ストップ高の反動安となったライトアップ＜6580＞、前日大幅高の反動安となったパワーエックス＜485A＞、前日ストップ安の売り地合いが継続したビープラッツ＜4381＞、前日長い陰線となり手仕舞い売りを誘ったシンカ＜149A＞が下げた。時価総額上位銘柄では、MTG＜7806＞やBUYSELL＜7685＞が下落。値下がり率上位には、アスタリスク＜6522＞、リファインバスG＜7375＞などが顔を出した。
一方、26年9月期純利益予想を上方修正したRetty＜7356＞、26年3月期念配当実施・復配を発表した中村超硬＜6166＞、26年3月期純利益と配当予想の上方修正と自社株買いを発表し前日ストップ高の買い人気が継続したAMI＜3773＞、引き続きSBI＜8473＞との資本業務提携が手掛かりとなったWTOKYO＜9159＞が上げた。時価総額上位銘柄では、タイミー＜215A＞やフリー＜4478＞が上昇。値上がり率上位には、EduLab＜4427＞、セイワHD＜523A＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 9159|ＷＴＯＫＹＯ | 2349| 400| 20.52|
2| 4427|ＥｄｕＬａｂ | 268| 35| 15.02|
3| 523A|セイワＨＤ | 1597| 174| 12.23|
4| 3137|ファンデリー | 291| 21| 7.78|
5| 7356|Ｒｅｔｔｙ | 154| 11| 7.69|
6| 520A|ジェイファーマ | 729| 48| 7.05|
7| 303A|ｖｉｓｕｍｏ | 760| 37| 5.12|
8| 7082|ジモティー | 800| 39| 5.12|
9| 6573|ＣＲＡＶＩＡ | 65| 3| 4.84|
10| 241A|ＲＯＸＸ | 538| 23| 4.47|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6522|アスタリスク | 1163| -300| -20.51|
2| 149A|シンカ | 1005| -221| -18.03|
3| 4381|ビープラッツ | 430| -75| -14.85|
4| 7375|リファインバスＧ | 1200| -179| -12.98|
5| 247A|Ａｉロボティクス | 1199| -151| -11.19|
6| 7084|スマイルＨＤ | 2966| -314| -9.57|
7| 3803|イメージ情 | 527| -52| -8.98|
8| 3908|コラボス | 339| -31| -8.38|
9| 4594|ブライトパス | 69| -6| -8.00|
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