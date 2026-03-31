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東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ
*16:05JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ
非鉄金属が下落率トップ。そのほか鉱業、卸売業、機械、石油・石炭製品なども下落。一方、サービス業が上昇率トップ。そのほか保険業、パルプ・紙、繊維業、倉庫・運輸関連業なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. サービス業 ／ 2,774.81 ／ 1.59
2. 保険業 ／ 3,512.71 ／ 0.66
3. パルプ・紙 ／ 633.58 ／ 0.66
4. 繊維業 ／ 894.84 ／ 0.41
5. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,810.56 ／ 0.30
6. 不動産業 ／ 2,735.33 ／ 0.26
7. その他金融業 ／ 1,291.08 ／ 0.08
8. 水産・農林業 ／ 785.21 ／ 0.07
9. 食料品 ／ 2,635.83 ／ -0.12
10. 鉄鋼 ／ 740.56 ／ -0.19
11. 化学工業 ／ 2,783.23 ／ -0.29
12. ゴム製品 ／ 5,155.59 ／ -0.30
13. 小売業 ／ 2,239.37 ／ -0.36
14. 陸運業 ／ 2,280.56 ／ -0.40
15. 情報・通信業 ／ 6,735.79 ／ -0.43
16. 証券業 ／ 795.57 ／ -0.67
17. その他製品 ／ 6,021.68 ／ -0.79
18. 建設業 ／ 2,810.87 ／ -0.85
19. 銀行業 ／ 548.43 ／ -0.92
20. 輸送用機器 ／ 4,761.66 ／ -0.99
21. 医薬品 ／ 4,190.02 ／ -1.04
22. ガラス・土石製品 ／ 1,955.99 ／ -1.16
23. 精密機器 ／ 13,440.04 ／ -1.26
24. 金属製品 ／ 1,594.63 ／ -1.36
25. 海運業 ／ 2,219.51 ／ -1.49
26. 電力・ガス業 ／ 738.96 ／ -1.53
27. 空運業 ／ 218.07 ／ -1.58
28. 電気機器 ／ 6,036.88 ／ -1.67
29. 石油・石炭製品 ／ 3,075.09 ／ -1.67
30. 機械 ／ 4,558.93 ／ -2.47
31. 卸売業 ／ 6,099.82 ／ -3.25
32. 鉱業 ／ 1,373.99 ／ -4.23
33. 非鉄金属 ／ 5,055.25 ／ -6.70《CS》
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