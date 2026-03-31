*15:57JST 3月31日本国債市場：債券先物は130円31銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2026年3月限

寄付130円30銭 高値130円56銭 安値130円19銭 引け130円31銭

2年 1.338％

5年 1.769％

10年 2.344％

20年 3.268％



31日の債券先物6月限は130円30銭で取引を開始し、130円31銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.81％、10年債は4.32％、30年債は4.90％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は3.03％、英国債は4.93％、オーストラリア10年債は4.97％、NZ10年債は4.71％近辺で推移。（気配値）。

[本日の主要政治・経済イベント]

・15：00 英・10-12月期国内総生産改定値（速報値：前年比＋1.0％）

・16：55 独・3月失業率（2月：6.3％）

・18：00 欧・3月ユーロ圏消費者物価指数（予想：前年比＋2.6％、2月：＋1.9％）

・21：00 南アフリカ・2月貿易収支（1月：＋93億ランド）

・22：00 米・1月CS住宅価格指数（12月：前年比＋1.38％）

・22：45 米・3月シカゴ購買部協会景気指数（予想：54.6、2月：57.7）

・23：00 米・3月CB消費者信頼感指数（予想：88.0、2月：91.2）

・23：00 米・2月JOLTS求人件数（予想：689万件、1月：694.6万件）



海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》