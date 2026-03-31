*15:11JST ベルトラ---事業計画と成長可能性の概要を開示

ベルトラ＜7048＞は30日、事業計画及び成長可能性に関する事項を開示した。

同社は、コロナ禍以降5期連続の赤字を経て、FY2025に黒字転換を達成。徹底した構造改革により、旅行市場の回復に依存しない高い営業レバレッジと筋肉質な財務体質を構築。事業成長や新規事業への投資に加え、資本効率重視経営による株主価値の向上を目指す。

成長戦略としては、単なる規模の拡大ではなく、「投下資本に対するリターン(ROIC)」が「株主の期待利回り(WACC)」を上回る状態(ROICスプレッドの創出)こそが企業価値の源泉であると定義し、3つのフェーズで中長期的な企業価値の最大化を目指す。

また、企業価値最大化のため、事業ごとの資本効率(ROIC)と成長率を可視化し、規律あるキャピタルアロケーションとポートフォリオ管理を実行。「価値創造サイクル」によって中長期的な企業価値を最大化させる。投資の意思決定プロセスと撤退ルール、OTA事業の成長施策：AI活用と選択・集中による利益率の極大化を行う。経営の軸を収益性と資本効率の向上に置き、ROE20％を目標として掲げる。《KM》