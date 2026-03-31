*14:48JST ハーモニック：ロボット・半導体向け回復で業績改善、中長期では人型ロボットにも期待

ハーモニック・ドライブ・システムズ＜6324＞は、波動歯車装置「ハーモニックドライブ」を中核とする精密減速機メーカーであり、産業用ロボット、半導体製造装置、医療機器など高精度な動きが求められる分野で存在感を持つ。減速機はモーターの回転を減速しながら高トルク化する部品で、同社は小型・軽量・高精度を強みとする。単なる部品メーカーではなく、減速装置に加えてメカトロニクス製品も手掛る。顧客のニーズに合わせて開発・設計段階から仕様を擦り合わせ、求められる性能や用途に応じた製品を供給する受注生産型モデルが特徴だ。グループは国内外に生産・販売拠点を持ち、精密制御分野でグローバルに事業を展開している。

2026年3月期第3四半期累計の連結業績は、売上高421.8億円（前年同期比4.5％増）、営業利益11.9億円（前年同期は3.3億円の赤字）となり、前期の低迷局面から収益が改善した。主因は、日本での工場稼働率上昇による原価率改善と、産業用ロボット向け・半導体製造装置向け需要の持ち直しだ。製品別では減速装置売上高が327.2億円（前年同期比7.1％増）と全体をけん引した一方、メカトロニクス製品は94.7億円（前年同期比3.6％減）だった。地域別には日本が大きく回復した半面、中国は需要低迷の影響を受け、北米もアミューズメント機器向けの減少やシステム更新費用の負担が重荷となった。なお、欧州は売上総利益率の改善で黒字転換した。全体としては日本の回復が業績を押し上げる構図が鮮明になっている。

2026年3月期通期の会社計画は、売上高570.0億円（前期比2.4％増）、営業利益15.0億円（前期比大幅増）を見込む。第3四半期時点で営業利益の進捗率は高く、産業用ロボット向けや半導体製造装置向けの回復が続けば、計画達成の確度は一定程度あるとみられる。市場環境を見ると、産業用ロボット分野は在庫調整が一巡しつつあり、需要が徐々に正常化している。半導体製造装置向けも底堅く、同社にとって追い風だ。加えて、協働ロボットや手術支援ロボットなど、小型・高精度が求められる新用途も広がっている。こうした分野では性能重視の傾向が強く、同社の高付加価値戦略が生きやすい。人型のAIロボット向け需要の本格寄与はやや先とされるものの、AI進展を背景に中長期の成長テーマとして期待が残る。

同社は波動歯車装置を核に、小型・軽量・高精度という領域で差別化している。顧客ごとの仕様に合わせた多品種変量生産で、1台から数万台の特注品を受注生産している。設計初期から入り込む提案力も強みだ。量産汎用品で勝負するというより、高性能が求められる用途で採用を積み上げるモデルであり、ここに参入障壁がある。足元では需要回復を背景に収益改善が進んでおり、今期から来期にかけて利益回復が本格化する可能性が高い。株価指標面では将来成長への期待も一定程度織り込まれているが、今後は売上の持ち直しに加え、利益率改善やROE（自己資本利益率）の上昇が確認されれば、株価評価の一段の見直し余地も広がろう。

中期経営計画では、売上高営業利益率15％以上、ROE10％以上などを掲げ、既存事業の収益力回復に加え、協働ロボット、人型ロボット、医療、モビリティ、航空宇宙といった新市場の開拓を進める方針だ。設備投資も生産能力増強だけでなく、効率化投資やIT投資も重視しており、需要回復局面での利益率向上を狙っている。長期的には、産業用ロボットと半導体製造装置向けが安定成長軸となり、その上に人型のAIロボットなど新市場が乗る形が想定される。新用途の立ち上がりには時間を要するが、既存の主力用途が回復局面にあることは、将来の成長に向けた土台として前向きに評価できる。

株主還元では、2026年3月期の年間配当予想は1株20円で前期据え置きとしている。配当性向30％を基本方針としつつ、短期的な業績変動時にも安定配当に配慮する姿勢を示している。加えて、資本効率や市場環境を踏まえながら、自社株買いも機動的に実施するとし、配当と自己株式取得を組み合わせた柔軟な株主還元策を行う方針だ。

総じて同社は、前期までの調整局面を経て、足元では日本を中心に業績回復の兆しが見え始めている。短期的には地域差や需要回復の濃淡に注意が必要だが、中長期ではロボット・半導体・新用途拡大を背景に、収益体質の改善と成長の両立が期待される。《RS》