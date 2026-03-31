*14:47JST 新晃工業：セントラル空調首位、データセンター需要と工事・保守拡大で中長期成長へ

新晃工業＜6458＞は、業務用空調機器の専業メーカーであり、オフィスビル、工場、病院、ホテル、学校、データセンターなど幅広い施設向けに製品を供給している。主力はセントラル空調機器（建物全体の温度や湿度を一括管理する大型空調設備）で、国内で高いシェアを持つ。グループでは、空調機器の製造・販売に加え、空調設備工事、保守、冷却塔、ビル管理まで展開しており、機器販売にとどまらず施工やメンテナンスまで含めて収益化できる体制を持つ点が特徴だ。案件ごとに仕様が異なる受注生産型の色彩が強く、用途に応じた提案力、納入実績、納入後の対応力が競争力の源泉になっている。

事業は日本とアジアに分かれるが、収益の中心は日本事業だ。日本では空調機器の製造販売に加え、空調設備工事やメンテナンスを展開している。機器販売は建築投資や出荷時期の影響を受けやすい一方、工事や保守は継続収益につながりやすく、収益の安定化に寄与する。特にデータセンター向けは、24時間365日の安定稼働が求められるため、高信頼性の機器と保守体制を持つ同社にとって成長余地の大きい分野だ。近年は機器単体の販売だけでなく、工事・サービスを含めた総合提案を強化しており、収益構造の質を高める方向に進んでいる。

2026年3月期第3四半期累計の連結業績は、売上高406.6億円（前年同期比4.0％増）、営業利益59.9億円（前年同期比12.1％減）で着地した。増収ながら減益となった背景には、日本で空調設備工事やメンテナンスが堅調に推移した一方、利益率の高い空調機器販売が想定を下回ったことがある。加えて、生産効率の低下や人件費、物流費の増加も利益を圧迫した。つまり、需要そのものが急減したというより、利益率の高い製品や案件の売上計上が想定より遅れたことが減益要因となった構図だ。

地域別に見ると、日本では工事・サービスが計画を上回って推移しており、会社としても今後の成長ドライバーと位置付けている。アジア事業も中国市場の価格競争などで厳しさは残るものの、工事案件の寄与によって赤字幅は縮小している。足元の減益は需要消失ではなく、出荷時期や案件進捗のずれによる影響が大きいとみられる。

2026年3月期の通期業績は、売上高587.0億円（前期比3.0％増）、営業利益91.0億円（前期比8.9％減）を予想している。利益計画は引き下げられたが、工事・サービスは上振れ傾向にあり、今後の焦点は機器販売の回復度合いにある。国内受注高や引き合いは前年を上回っており、来期以降に向けた案件の積み上がりは確認できる。今期は一時的な利益調整局面と捉えられ、来期には反転余地を残す内容だ。

市場環境にも追い風がある。都市再開発、工場投資、半導体関連施設、データセンター建設、省エネ対応や更新需要は中長期の支援材料だ。建設費上昇や人手不足、工期長期化は短期的な制約要因だが、案件自体が消えているわけではなく、対応力や実績のある企業には受注機会が残りやすい。特にデータセンター分野は、AI普及やクラウド需要拡大を背景に、今後も有望市場として期待される。

競合にはダイキン工業＜6367＞、木村工機＜6231＞、昭和鉄工＜5953＞などがあるが、新晃工業はセントラル空調機器の実績を軸に、工事・保守まで一貫して収益化できる点に独自性がある。製品単体ではなく、案件ごとの提案から納入後対応まで含めた総合力が強みだ。過去5年でも売上高、営業利益、ROE（自己資本利益率）を着実に伸ばしており、資本効率を伴う成長を実現してきた点も評価しやすい。

中期経営計画「move.2027」では、2027年3月期に売上高600億円、営業利益100億円を掲げる。重点分野はデータセンター、工事・メンテナンス、ヒートポンプAHU、環境対応領域であり、従来の機器販売中心から成長市場と周辺サービスを取り込む方向が明確だ。

株主還元では、2026年3月期の年間配当を50円とし、配当性向50％、DOE下限3.5％を基準に、業績が弱含む局面でも安定配当を維持する方針である。加えて、2025年3月期から2029年3月期までの5年間で、総額100億円、500万株（株式分割前基準）を上限とする自己株式取得も進めている。2026年3月時点では、取得額ベースで93億円分を実施済みだ。こうした還元強化と並行し、既存事業のDX投資などに87億円以上、データセンターやヒートポンプなどの成長分野に47億円以上を投じる計画であり、株主還元と成長投資の両立を図る姿勢がうかがえる。

総じて同社は、今期こそ利益調整局面にあるものの、受注環境、成長分野への布石、還元方針を踏まえると中長期の注目余地は大きい。セントラル空調の強固な基盤に、データセンターと工事・サービス拡大が加わることで、収益構造の改善がどこまで進むかが今後の評価ポイントになる。《RS》