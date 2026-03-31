*14:42JST 澁谷工業：主力パッケージング堅調、医療・半導体など成長領域の拡大に注目

澁谷工業＜6340＞は、飲料や食品、医薬品向けの充填・包装システムを主力とする機械メーカーであり、ボトリングシステム分野で国内有数の実績を持つ企業だ。石川県金沢市に本社を置き、長年にわたり培ってきた無菌充填技術や自動化技術を基盤に、現在はパッケージングプラント、メカトロシステム、農業用設備の3事業を展開している。機械の単品販売ではなく、前後工程を含めたライン全体の設計、製造、据付、保守までを一貫して手掛ける点が大きな特徴だ。アイソレータなどの無菌制御技術に強みを持ち、製薬分野で培った無菌制御技術を、飲料や食品向けにも展開し、PETボトル用無菌充填システムでは、高い市場シェアを持ち、そこで蓄積した無菌制御技術とハンドリング技術を、再生医療関連分野にも広げている点に独自性がある。

事業別にみると、主力のパッケージングプラント事業は、飲料用や食品用のボトルやパウチ充填設備、製薬用のバイアル充填システムなどを展開しており、売上の過半を担う収益の柱だ。顧客ごとの仕様に応じた大型案件が多く、技術力だけでなく、納入後のメンテナンスや改造需要まで取り込めることが強みとなっている。メカトロシステム事業では、半導体製造システム、医療機器、工作加工システムなどを手掛けており、精密制御技術を生かした高付加価値分野を担う。農業用設備事業では、選果選別プラントを中心に、農産物を自動で品質別に仕分けるシステムを提供している。

2026年6月期第2四半期累計の連結業績は、売上高630億円（前年同期比0.9％増）、営業利益50億円（前年同期比31.4％減）となった。売上は微増を確保したが、利益面では減益となった。背景には、人件費や減価償却費の増加に加え、案件構成の変化による原価率上昇があった。特に大型プラント案件では、他社製機器を組み込む比率が高い案件もあり、売上が伸びても利益率が伸びにくいケースがある。ただし、内容をみると主力のパッケージングプラント事業は堅調で、売上高421億円（前年同期比17.0％増）、営業利益65億円（前年同期比6.5％増）と増収増益を確保した。中国や東南アジア向けの飲料無菌充填システム、製薬向け充填設備、自動細胞培養システムなどが伸びたことが寄与している。一方、メカトロシステム事業は半導体関連投資の回復遅れや医療機器の部材不足の影響を受け、低調だった。農業用設備事業も案件の端境期や新工場稼働に伴う負担が影響し、減収となった。

通期の会社計画では2026年6月期通期の売上高を1,330億円（前期比3.1％増）、営業利益を130億円（前期比5.4％減）と見込んでいる。上期時点では利益の進捗にやや弱さがみられるものの、パッケージングプラント分野では豊富な受注残を抱えており、下期にはメンテナンス需要も収益を下支えする見込みだ。加えて、医療機器分野では部品不足の改善が進み、生産体制の立て直しが進行している。半導体関連は回復時期の見極めが必要だが、AI向け先端半導体やパワー半導体といった成長領域に照準を合わせている点は前向きだ。農業用設備も短期的には利益負担が残るが、AI・ロボットを活用した省人化提案や食品加工フードテック化などスマート農業の需要が進めば、中長期的な拡大余地がある。

同社の強みは単なる包装機械メーカーにとどまらない総合力にある。飲料向けでは国内やアジアで高いシェアを持ち、無菌充填分野では長年の納入実績とノウハウが参入障壁となっている。生産ラインの主軸である「無菌充填キャッピングシステム」の周辺工程となる「PETボトル成形」「洗浄滅菌」「調製ろ過」や「画像検査」「ラベル装着」「段ボールケーサ」「パレタイザ」「資材自動供給」の各機に加え、「生産稼働管理」「予兆保全」のソフトウェアや「無菌検証」「遠隔サポート」「定期メンテナンス」など、飲料業界や医薬品業界の生産設備において他社製機器を含むトータルソリューションとして国内外へ提供する高いエンジニアリング技術力やサービスサポート機能を持つ。

さらに、その無菌技術を再生医療へ応用できる点は、同社ならではの横展開力だ。医薬品や再生医療の現場では、より高い衛生管理と精密制御が求められるため、一度技術的な信頼を獲得すれば継続受注につながりやすい。財務面でも、ここ数年で売上規模を着実に拡大しながら、純資産も積み上げてきた。PBRは1倍を下回る水準にとどまる一方で、ROEは9.6%と資本効率は一定水準を維持しており、利益成長と株主還元が継続すれば、評価見直しの余地がある。

中期経営計画では、2027年6月期に売上高1,500億円、営業利益160億円、ROE10％以上を掲げている。パッケージングプラントの海外展開、医療機器の拡大、半導体分野の回復、農業設備の自動化・省人化需要取り込みを成長ドライバーとして位置付けている。特に新工場の稼働による生産能力の拡大と社内DXは、短納期対応や受注取り込みの面で追い風となる可能性が高い。長期的には、安定収益源であるパッケージングプラントを土台にしつつ、医療機器や再生医療、半導体といった高成長分野の比率を高められるかが企業価値向上の鍵となりそうだ。

株主還元では、配当性向30％以上を目安とし、機動的な自己株式取得も選択肢に入れている。安定配当を継続してきた実績があり、利益成長と株主還元の両立を重視する姿勢は評価しやすい。現状は成長投資も必要な局面だが、財務基盤に大きな不安はなく、成長投資・内部留保・配当のバランスを取りながら企業価値向上を目指す局面にあり、同社は安定感と成長余地を併せ持つ機械メーカーとして今後の展開を注目したい。《RS》