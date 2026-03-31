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ＳＢＳホールディングス 執行役員の選任および職務分担
記事提供元：フィスコ
*14:04JST ＳＢＳホールディングス---執行役員の選任および職務分担
ＳＢＳホールディングス＜2384＞は30日、定時株主総会終結をもって現執行役員が任期満了となることに伴い、新たに執行役員11名を選任し、2026年4月1日付で職位および職務分担を決定したと発表した。
代表執行役員には鎌田正彦氏が就任し、グループ経営全般を統括する。また常務執行役員として泰地正人氏が監査部・サステナビリティ推進部・人事部・総務部・物流品質管理部を担当し、田中康仁氏は経営企画部・事業開発部・法務室を担当する体制とした。
執行役員では、五味夏樹氏が最高財務責任者としてIR広報部・財務部・経理部を担当するほか、若松勝久氏がグループ事業戦略部を担う。阿久澤了氏はIT企画部や情報システム関連部門およびグループITインフラ統括部などを管掌する。
さらに、佐藤公博氏、金澤寧氏、角至貢氏、上田裕彦氏、三好由浩氏の各執行役員は、それぞれ子会社の代表として経営を担う体制となり、グループ全体の事業運営を推進する。《KM》
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