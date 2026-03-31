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ＳＢＳホールディングス 非上場の親会社等の決算情報
記事提供元：フィスコ
*14:02JST ＳＢＳホールディングス---非上場の親会社等の決算情報
ＳＢＳホールディングス＜2384＞は30日、非上場の親会社等である鎌田企画の2025年12月期(2025年1月1日-2025年12月31日)の決算内容を発表した。
鎌田企画は東京都渋谷区に所在し、投資業および不動産の所有・管理を主業とし、ＳＢＳホールディングス株式19,688,400株（所有割合49.6％）を保有する主要株主である。代表取締役は同社代表取締役を兼務する鎌田正彦が務める。
同社の財政状態については、2025年12月31日時点の資産合計が682.55億円、負債合計が53.01億円、純資産合計が629.53億円となった。
資産の内訳では投資有価証券638.53億円が大半を占め、短期貸付金24.23億円や現金及び預金4.51億円などが計上されている。一方、負債は短期借入金19.10億円、長期借入金29.41億円などで構成される。
損益面では、売上高が21.33億円、営業利益20.98億円、経常利益16.96億円、当期純利益16.05億円を計上した。営業外費用として匿名組合事業損失3.52億円や支払利息0.45億円などが計上されている。《KM》
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