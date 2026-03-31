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出来高変化率ランキング（13時台）～千趣会、岡本硝子などがランクイン
*13:52JST 出来高変化率ランキング（13時台）～千趣会、岡本硝子などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月31日 13:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜8165＞ 千趣会 6338000 26382.92 351.80% 0.0952%
＜7859＞ アルメディオ 5179500 79156.74 317.65% 0.1349%
＜356A＞ GXSPC100 69604 8916.306 283.93% 0.0123%
＜6166＞ 中村超硬 1600400 135975.78 252.85% 0.0539%
＜7746＞ 岡本硝子 4891300 769072.44 218.83% 0.1233%
＜2437＞ シンワワイズ 156500 19275.86 212.62% -0.0212%
＜2090＞ NZAM米7H 87995 49560.436 208.11% 0.0035%
＜2016＞ iF米710H 595051 156259.103 190.81% 0.0038%
＜4534＞ 持田薬 196300 112709.8 187.99% -0.0374%
＜2237＞ iF500ダ 7646 143012.294 185.58% -0.0139%
＜9348＞ ispace 4392400 371537.94 180.50% -0.0686%
＜1443＞ 技研HD 1112700 72810.92 171.09% 0.0854%
＜2634＞ NFSP500ヘ 47068 39298.218 156.19% 0.0033%
＜1398＞ SMDAMJリ 1794020 772532.868 152.63% -0.0078%
＜7965＞ 象印 701300 285292 148.76% 0.1053%
＜3922＞ PRTIMES 317800 162793.84 146.12% 0.0179%
＜473A＞ NAM日経 32753 15360.847 143.76% -0.0047%
＜5702＞ 大紀アルミ 1052200 360350.1 142.60% 0.0028%
＜8835＞ 太平発 5053600 1688877.82 129.04% -0.0396%
＜6573＞ CRAVIA 1780800 33944.72 119.04% 0.0645%
<2526> NZAM400 4508 42971.484 115.58% 0.0073%
<163A> 半導体 25580 116223.913 113.32% -0.0317%
<6083> ERIHD 235200 285378.3 113.18% -0.1491%
<4025> 多木化 530000 785445.2 109.33% -0.1752%
<197A> タウンズ 861100 160508.02 101.79% -0.0291%
<223A> GXAIビック 98797 42291.765 97.16% -0.0107%
<7679> 薬王堂HD 115600 83346.88 96.39% -0.0189%
<9284> カナディアン 1437 44500.12 95.82% -0.0066%
<4320> CEHD 67100 28691.02 94.97% 0.0091%
<9127> 玉井船 46500 113843.7 93.14% -0.1148%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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