ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～千趣会、岡本硝子などがランクイン

2026年3月31日 13:52

印刷

記事提供元：フィスコ

*13:52JST 出来高変化率ランキング（13時台）～千趣会、岡本硝子などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[3月31日　13:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜8165＞ 千趣会　　　　　　 　6338000 　26382.92　 351.80% 0.0952%
＜7859＞ アルメディオ　　　 　5179500 　79156.74　 317.65% 0.1349%
＜356A＞ GXSPC100　 　69604 　8916.306　 283.93% 0.0123%
＜6166＞ 中村超硬　　　　　 　1600400 　135975.78　 252.85% 0.0539%
＜7746＞ 岡本硝子　　　　　 　4891300 　769072.44　 218.83% 0.1233%
＜2437＞ シンワワイズ　　　 　156500 　19275.86　 212.62% -0.0212%
＜2090＞ NZAM米7H　　 　87995 　49560.436　 208.11% 0.0035%
＜2016＞ iF米710H　　 　595051 　156259.103　 190.81% 0.0038%
＜4534＞ 持田薬　　　　　　 　196300 　112709.8　 187.99% -0.0374%
＜2237＞ iF500ダ　　　 　7646 　143012.294　 185.58% -0.0139%
＜9348＞ ispace　　　 　4392400 　371537.94　 180.50% -0.0686%
＜1443＞ 技研HD　　　　　 　1112700 　72810.92　 171.09% 0.0854%
＜2634＞ NFSP500ヘ　 　47068 　39298.218　 156.19% 0.0033%
＜1398＞ SMDAMJリ　　 　1794020 　772532.868　 152.63% -0.0078%
＜7965＞ 象印　　　　　　　 　701300 　285292　 148.76% 0.1053%
＜3922＞ PRTIMES　　 　317800 　162793.84　 146.12% 0.0179%
＜473A＞ NAM日経　　　　 　32753 　15360.847　 143.76% -0.0047%
＜5702＞ 大紀アルミ　　　　 　1052200 　360350.1　 142.60% 0.0028%
＜8835＞ 太平発　　　　　　 　5053600 　1688877.82　 129.04% -0.0396%
＜6573＞ CRAVIA　　　 　1780800 　33944.72　 119.04% 0.0645%
<2526> NZAM400　　 　4508 　42971.484　 115.58% 0.0073%
<163A> 半導体　　　　　　 　25580 　116223.913　 113.32% -0.0317%
<6083> ERIHD　　　　 　235200 　285378.3　 113.18% -0.1491%
<4025> 多木化　　　　　　 　530000 　785445.2　 109.33% -0.1752%
<197A> タウンズ　　　　　 　861100 　160508.02　 101.79% -0.0291%
<223A> GXAIビック　　 　98797 　42291.765　 97.16% -0.0107%
<7679> 薬王堂HD　　　　 　115600 　83346.88　 96.39% -0.0189%
<9284> カナディアン　　　 　1437 　44500.12　 95.82% -0.0066%
<4320> CEHD　　　　　 　67100 　28691.02　 94.97% 0.0091%
<9127> 玉井船　　　　　　 　46500 　113843.7　 93.14% -0.1148%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事