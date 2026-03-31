*12:43JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は4日続落、東エレクが1銘柄で約95円分押し下げ

31日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり153銘柄、値下がり71銘柄、変わらず1銘柄となった。

日経平均は続落。65.55円安の51820.30円（出来高概算11億857万株）で前場の取引を終えている。

30日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は49.50ドル高の45216.14ドル、ナスダックは153.72ポイント安の20794.64で取引を終了した。値ごろ感からの買いや長期金利の低下を好感した買いに、寄り付き後、上昇。トランプ大統領がイランのエネルギー施設、発電所攻撃の可能性を警告しイラン戦争の激化、長期化が警戒され原油価格が一段と上昇するに連れ、相場は失速した。その後、連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長の発言が想定された程タカ派色が強まらず年内の利上げ警戒感が後退しダウはプラス圏を維持。ナスダックは半導体におされ下落に転じ、主要指数は高安まちまちで終了した。

米株式市場の動向を横目に、31日の日経平均は503.32円安の51382.53円と4日続落して取引を開始した。朝方の売り一巡後は下げ幅を縮小する動きが広がり前場中ごろにプラス圏に浮上したが、買いは続かず小幅安で前場を終了した。海外市場で原油先物価格が強含みで推移したことや、中東情勢の先行き不透明感が継続しており、投資家心理を慎重にさせた。もっとも、2月完全失業率が2.6％、有効求人倍率が1.19倍、3月東京都区部コアCPIが前年同月比1.7％上昇とおおむね想定内だったことに加え、米長期金利低下も支えとなった。前場中盤には原油高が一服し、先物にまとまった買いが入り指数は切り返した。

個別では、リクルートHD＜6098＞、ファーストリテ＜9983＞、信越化＜4063＞、KDDI＜9433＞、コナミG＜9766＞、東京海上＜8766＞、ソニーG＜6758＞、富士フイルム＜4901＞、テルモ＜4543＞、オムロン＜6645＞、日東電＜6988＞、バンナムHD＜7832＞、ベイカレント＜6532＞などの銘柄が上昇。

一方、東エレク＜8035＞、フジクラ＜5803＞、アドバンテス＜6857＞、ソフトバンクG＜9984＞、三菱商＜8058＞、三井物＜8031＞、レーザーテック＜6920＞、住友電<5802>、ファナック<6954>、イビデン<4062>、ディスコ<6146>、TDK<6762>、ダイキン<6367>、村田製<6981>、三菱重<7011>などの銘柄が下落。

業種別では、鉱業、非鉄金属、卸売業などが下落した一方で、保険業、サービス業、繊維製品などが上昇した。

値下がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約95円押し下げた。同2位はフジクラ＜5803＞となり、ソフトバンクG＜9984＞、アドバンテスト＜6857＞、三菱商＜8058＞、レーザーテック＜6920＞、三井物＜8031＞などがつづいた。



一方、値上がり寄与トップはリクルートHD＜6098＞となり1銘柄で日経平均を約30円押し上げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、KDDI＜9433＞、コナミG＜9766＞、信越化＜4063＞、東京海上＜8766＞、ソニーG＜6758＞などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 51820.30(-65.55)

値上がり銘柄数 153(寄与度+317.01)

値下がり銘柄数 71(寄与度-382.56)

変わらず銘柄数 1



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6098＞ リクルートHD 6618 302 30.28

＜9983＞ ファーストリテ 61950 330 26.47

＜9433＞ KDDI 2747.5 38.5 15.44

＜9766＞ コナミG 19570 455 15.21

＜4063＞ 信越化 6302 85 14.21

＜8766＞ 東京海上HD 7511 243 12.18

＜6758＞ ソニーG 3254 66 11.03

＜4901＞ 富士フイルム 3021 93.5 9.38

＜4543＞ テルモ 2131 27 7.22

＜6645＞ オムロン 4525 179 5.98

＜6532＞ ベイカレント 4602 168 5.62

<4519> 中外製薬 8715 55 5.52

＜6988＞ 日東電工 3078 33 5.52

<9735> セコム 6070 79 5.28

＜7832＞ バンナムHD 3871 50 5.01

<8015> 豊田通商 6023 50 5.01

<4452> 花王 6176 145 4.85

<4704> トレンドマイクロ 5314 142 4.75

<6301> 小松製作所 6139 139 4.65

<8830> 住友不動産 4459 69 4.61



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜8035＞ 東エレク 37890 -950 -95.26

＜5803＞ フジクラ 4265 -240 -48.13

＜9984＞ ソフトバンクG 3635 -57 -45.73

＜6857＞ アドバンテ 20800 -125 -33.43

＜8058＞ 三菱商事 5426 -243 -24.37

＜6920＞ レーザーテック 34310 -990 -13.24

＜8031＞ 三井物産 6102 -187 -12.50

<6954> ファナック 5431 -55 -9.19

<5802> 住友電気工業 8755 -245 -8.19

<4062> イビデン 7656 -120 -8.02

<6146> ディスコ 63220 -1030 -6.89

<6367> ダイキン工業 18810 -175 -5.85

<7203> トヨタ自動車 3196 -28 -4.68

<6981> 村田製作所 3478 -56 -4.49

<7011> 三菱重工業 4306 -112 -3.74

<9843> ニトリHD 2500 -43 -3.59

<5706> 三井金属鉱業 28585 -980 -3.28

<4578> 大塚HD 11150 -95 -3.18

<7911> TOPPAN 4163 -176 -2.94

<8002> 丸紅 5678 -85 -2.84《CS》